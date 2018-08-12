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مصرع فتاة تناولت قرص مبيد حشرى بقرية فى منيا القمح بالشرقية

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:39 ص
مصرع فتاة تناولت قرص مبيد حشرى بقرية فى منيا القمح بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب
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لقيت فتاة بقرية كفر سلامة إبراهيم بالشرقية، مصرعها، إثر تناولها قرص مبيد حشرى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح، بوصول "حبيبة ج ع" 15 سنة مقيمة  كفر سلامة إبراهيم، مصابه بحالة إعياء وتوفيت، وبسؤال والدها قرر أنها تناولت قرص لمكافحة آفات القمح عن طريق الخطأ، وتم تحرير المحضر 6353 إدارى منيا القمح، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.


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