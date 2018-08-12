مصرع طفل سقط من الطابق الثالث وإصابة 6 فى إنقلاب سيارة بمدينة إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى إسنا المركزى جنوبى الأقصر، اليوم الأحد، طفل متوفى و6 مصابين فى حادثين متفرقين، حيث لقى الطفل "أحمد.م.ا" 12 سنة مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لمنزله بقرية الكيمان، وتم وضع جثمانه داخل مشرحة المستشفى لحين تسليمها لذويه لدفنه.

الحادث الثانى كان بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم 1647 ص ق ف، على الطريق الصحراوى الشرقى بإسنا، وأسفرت عن إصابة كل من "ن.أ.ا" 55 سنة، و"ب.غ.ص" 35 سنة، و"ع.ص.أ" 6 سنوات، و"أ.ب.ب" 32 سنة، و"ز.س.ص"، و"ل.ب.ص"، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم إثر إصابتهم بكدمات وجروح جراء الحادث، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.