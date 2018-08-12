مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا

الغربية - عادل ضرة

لقى شخص مقيم قرية صفط تراب مركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا أمام القرية، تم ضبط قائد السيارة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بمصرع شخص يدعى العبد حاتم مقيم قرية صفط تراب، بعد أن صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا، وتم ضبط المتهم المتسبب فى الحادث، واقتياده لمركز شرطة المحلة لتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة.