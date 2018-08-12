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الأحد، 12 أغسطس 2018 07:07 م
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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:51 م
مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا جثه - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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لقى شخص مقيم قرية صفط تراب مركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا أمام القرية، تم ضبط قائد السيارة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

 

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بمصرع شخص يدعى العبد حاتم مقيم قرية صفط تراب، بعد أن صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا، وتم ضبط المتهم المتسبب فى الحادث، واقتياده لمركز شرطة المحلة لتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة.


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