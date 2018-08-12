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مستشار الأمن القومى الأفغانى: الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:36 ص
مستشار الأمن القومى الأفغانى: الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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أكد مستشار الأمن القومى الأفغانى محمد حنيف أتمار ، إن الحكومة تتحمل مسؤولية الاستجابة لمطالب الأمة من أجل السلام ووقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأحد، عن أتمار قوله خلال اجتماعه مع السفير الروسى لدى كابول الكسندر مانتيتسكى إن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة للاستجابة لتطلعات ومطالب الأمة.

ووفقا لبيان أصدره مكتب الأمن القومى، أجرى الجانبان محادثات حول سبل توسيع التعاون الأمنى بين كابول وموسكو بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية.

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن التطورات فى عملية السلام والمصالحة واستكشفا سبل التعاون الثنائى فى هذا الصدد.

من جانبه، أيد السفير الروسى جهود الحكومة الأفغانية من أجل السلام ، وأكد دعم موسكو لتوسيع التعاون الأمنى ​​والاقتصادى الثنائى.

 


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