مسئول يمنى يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته إزاء عبث الحوثى ضد الأطفال

عدن /أ ش أ/

طالب السكرتير الصحفى لمحافظ مأرب اليمنية على الغليسى المجتمع الدولى، بتحمل مسئوليته إزاء ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عبث واستهداف حياة الأطفال والمدنيين سواء فى محافظة مأرب أو غيرها.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن الغليسى قوله إن الميليشات الحوثية دأبت بين الحين والآخر على قصف الأحياء السكنية بمدينة مأرب ، ما تسبب فى سقوط قتلى وجرحى من الأطفال والنساء المارين فى الشوارع والأحياء السكنية بالمدينة.

وأكد أن هذه الاستهدافات للأحياء السكنية مخالفة للقانون الدولى الإنسانى وترتقى إلى جرائم حرب، وقتلت طفلتان وأصيبت فتاتان فى وقت سابق اليوم السبت إثر مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثى على حى سكنى شرق مدينة مأرب.