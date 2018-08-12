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مرافق البحر الأحمر تنفذ 5 قرارات غلق صادرة من المحافظ لمخالفة التراخيص

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:01 م
مرافق البحر الأحمر تنفذ 5 قرارات غلق صادرة من المحافظ لمخالفة التراخيص جانب من تنفيذ قرارات الغلق
البحر الاحمر - عماد عرفة
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نفذت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم 5 قرارات غلق صادرة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لمخالفتها شروط الترخيص.

 
كانت تمكنت من شرطة مرافق البحر الأحمر بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة، ترايها المقدم محمد حمدى، رئيس قسم شرطة المرافق بالبحر الأحمر، وذلك بتوجيهات من اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر من مراجعة ترخيص المحال والمنشآت التجارية ورفع حالات أشغال الطريق والتأكد من تراخيص المنشآت التجارية. 
 
أسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرارات غلق صادرة من محافظ البحر الأحمر لمخالفتها شروط التراخيص بحى شمال بمنطقة الدهار والكورنيش لمقاهى ومطعم سورى وسوبر ماركت ومحل بيع دواجن وغيره وتم عمل محاضر اللازم وللعرض على النيابة. 
 
 
 
 

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