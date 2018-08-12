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مرافق البحر الأحمر تشن حملة لفحص تراخيص المحال ورفع الإشغالات بالطرقات

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:56 ص
مرافق البحر الأحمر تشن حملة لفحص تراخيص المحال ورفع الإشغالات بالطرقات إشغالات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شنت شرطة مرافق البحر الأحمر، حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات اللواء اشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر  بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لإعادة الانضباط بالشارع.

 
أسفرت الحملة التي ترأسها المقدم محمد حمدي رئيس قسم المرافق ومعارنة الرائد محمد عرام وكيل القسم عن رفع 30 حالة إشغال فوري، وضبط 5 بائعين جائلين وتحرير 17 محضر بدون ترخيص، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية بمنطقة شارع الشيراتون ومنطقة الهضبة وشارع المدارس.
 
كما تمكنت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحر الأحمر من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المتنوعة غير الصالحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. 
 

 كانت شنت مديرية الطب البيطري حملة ترأسها الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين، علي محال  بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزاره والمطاعم والفنادق والثلاجات، حيث تم ضبط 40 كيلو جرام من الفراخ غير معلومة المصدر وتغير الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المحال بالغردقة. 


وتم ضبط 44 كيلو جرام من لحوم الضأن مجمدة وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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