مدير أمن الغربية يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

الغربية - عادل ضرة

اعتمد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حركة التنقلات الداخلية للضباط حيث تولى الرائد أحمد عادل الهرميل، رئاسة مباحث مرور السنطه وزفتى، والمقدم رائد العليمى رئيسا لوحدة مباحث تموين كفر الزيات وبسيون، والنقيب عمرو سالم معاون أول مباحث مركز كفر الزيات، والنقيب محمد الغول بفرع البحث الجنائى لمدينتى كفر الزيات و بسيون.

وشملت الحركة تولى الرائد عادل الغرباوى رئاسة وحدة مرور قطور، و الرائد إبراهيم عبد المجيب رئيسا لوحدة مرور كفر الزيات، والرائد محمود جلال رئيسا لوحدة مرور السنطة .

كما شملت الحركة تولى المقدم وليد العيسوى منصب مدير مكتب مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم أحمد غباره رئيسا لقسم العمليات، ونقل العقيد محمود الجيار وكيلا لفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتولى الرائد يوسف الجندى رئاسة مباحث قسم أول طنطا

وبقاء الرائد محمد الدهراوى رئيسا لمباحث مركز السنطة، ونقل الرائد توفيق شهوان رئيسا لمباحث مركز طنطا.

كما تم نقل الرائد محمد النحراوى لفرع البحث الجنائى لكفر الزيات و بسيون، وبقاء المقدم كمال عبد الرؤوف رئيسا لمباحث المرافق، وبقاء المقدم محمد سمير رئيسا لمباحث سرقة السيارات، ونقل الرائد محمد صقر لمباحث المخدرات بالمديرية، وبقاء الرائد محمود العرنوسى رئيسا لمباحث مركز زفتى، ونقل الرائد أحمد الصباحى لإدارة مباحث التموين بالغربية، وبقاء العميد محمد عتمان مديرا لإدارة مباحث التموين، ونقل الرائد محمد النحراوى لفرع البحث الجنائى لمدينتى كفر الزيات وبسيون، ونقل الرائد محمد عيسوى رئيسا لمباحث مركز قطور.

كما تضمنت الحركة أبضا ترقية الرائد عبد الوهاب الخولى رئيسا لمباحث مركز بسيون

ونقل العقيد وليد الجندى رئيسا لفرع البحث لمدينتى المحلة الكبرى و سمنود، وترقية المقدم أحمد خيرى جعيصه رئيسا لفرع البحث الجنائى لمدينتى السنطة وزفتى، وترقية المقدم عمرو الحو رئيسا فرع البحث الجنائي لمدينتى كفر الزيات وبسيون، ونقل الرائد هادى سالم رئيسا لمباحث كفر الزيات، وتعيين العميد أحمد أنور مأمور لقسم شرطة المرافق، وتعيين الرائد أحمد رمزى رئيسا مباحث قسم زفتى، وترقية الرائد سامح عمران رئيسا لمباحث مركز سمنود

ونقل النقيب محمد شعبان معاون مباحث أول طنطا، وترقية العقيد وليد فايد رئيسا لمباحث الأموال العامة، وبقاء الرائد محمد الدهراوى رئيسا لمباحث مركز السنطة، ونقل المقدم أحمد زايد لمباحث مرور الغربية، وبقاء الرائد أحمد الحجار رئيسا لوحدة مباحث قسم ثانى طنطا.