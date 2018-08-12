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الأحد، 12 أغسطس 2018 03:55 ص
خالد صلاح
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محلل يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى مستوى 15800 نقطة بعد عمليات جنى أرباح

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:00 ص
محلل يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى مستوى 15800 نقطة بعد عمليات جنى أرباح أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
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قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تمكن خلال الأسابيع السابقة من الاستقرار أعلى مستوى 15090 نقطة، ومع دخول القوة الشرائية تمكن من الارتداد الذى اقترب به خلال نهايه تداولات الأسبوع الماضى من المستهدف 16040 نقطة والذى قد يشهد حوله المؤشر عمليات لجنى الأرباح من الممكن أن تدفع به لاختبار 15800 نقطة.
 
وتوقع جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ألا تعيق عمليات جنى الأرباح المتوقعة عن تحقيق المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى 16040 نقطة، والاستمرار إلى المستهدف التالى 16150 نقطة، مضيفا أن مستوى الدعم الحالى للمؤشر 15800 نقطة يليه 15640 نقطة والذى يعتبر حد حماية الأرباح.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 885.778 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 0.6% عن الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى.
  
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 567.638 مليار جنيه إلى 570.353 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.598 مليار جنيه إلى 196.171 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 761.236 مليار جنيه إلى 766.524 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1273 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1229 ألف سند تقريباً
 

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