محافظ قنا :تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية لعام 2018/2019

قنا - هند المغربى

وافق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 212 درجة الي 210 درجة للعام الدراسى 2018/2019، وذلك بعد الاطلاع علي القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية، وتحقيقا لرغبات أولياء الأمور بالحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية.

كما وافق الهجان علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي التجاري نظام الثلاث سنوات من مجموع 180 درجة الي 177 درجة ، كما قرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي التجاري نظام الخدمات ثلاث سنوات من مجموع 155 درجة الي 152 درجة ، كما قرر عدم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي الصناعي بنظاميه الثلاث سنوات والخمس سنوات حيث ان الكثافة لا تسمح بقبول اعداد اخري من الطلاب.