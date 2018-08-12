video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: المتحف القومى يساهم فى زيادة الأفواج السياحية ويعمل فترتين

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:17 م
محافظ سوهاج: المتحف القومى يساهم فى زيادة الأفواج السياحية ويعمل فترتين محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المتحف القومى الذى تم افتتاحه اليوم، سيساهم بشكل كبير فى زيادة الأفواج السياحية من الأجانب والمصريين ووضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن المتحف يحكى تاريخ سوهاج عبر مختلف العصور، ويحتوى على العديد من القطع الأثرية المهمة، حيث قدّم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بإفتتاح متحف سوهاج القومى، وإصدار توجيهاته باستكمال المتحف بعد سنوات من توقف العمل به.

 

وأعلن محافظ سوهاج، فى بيان له اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ مواعيد زيارة المتحف من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا فى الفترة الصباحية، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءًا.

 

أضاف المحافظ أن المتحف يمثل دفعة قوية للسياحة بمحافظة سوهاج، حيث أنه ظل حلمًا خلال أكثر من ثلاثين عامًا، لافتا أن افتتاح متحف سوهاج القومى يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج، وسيساهم المتحف بقوة فى وضع سوهاج على الخريطة السياحية المحلية والعالمية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة.

 

جدير بالذكر أن المتحف يقع فى موقع متميز على الضفة الشرقية لنهر النيل، فى الجهة المقابلة لمبنى المحافظة، ويحدّهُ من الشمال مبنى نقابة المهندسين، ومن الجنوب فندق سياحى، ويبعد عن مقر الجامعة بنحو 200 متر، يضم أكثر من 945 قطعة أثرية من مختلف العصور، ومقام على مساحة 6500 متر مربع تقريبا، بتكلفة 72 مليون جنيه، وتم تصميمه بشكل عصرى بحيث يمتزج فيه عبق الحضارة الفرعونية، مع حداثة الدولة، إضافة إلى بناء مرسى سياحى للسفن يخدم البواخر السياحية أثناء رسوها فى المنطقة، لتسهيل حركة نقل السائحين للمتحف.

 

ومن أبرز ما يضمه المتحف من آثار تمثال الإله «سخمت»، إله الحرب عند الفراعنة بطول مترين، وتمثال «نخت مين»، حاكم مدينة أخميم فى الدولة القديمة، مصنوع من الحجر الجرانيت بارتفاع متر، إلى جانب «بدروم»، يضم قاعات لعرض القطع الأثرية ومكاتب إدارية ومكتبة ودوراً أرضياً يشمل 7 قاعات عرض وقاعة لكبار الزوار ومرسى للبواخر على النيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يفتتح متحف سوهاج القومى بتكلفة 72 مليون جنيه

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الرئيس السيسى

المتحف القومى




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة