محافظ سوهاج: المتحف القومى يساهم فى زيادة الأفواج السياحية ويعمل فترتين

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المتحف القومى الذى تم افتتاحه اليوم، سيساهم بشكل كبير فى زيادة الأفواج السياحية من الأجانب والمصريين ووضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن المتحف يحكى تاريخ سوهاج عبر مختلف العصور، ويحتوى على العديد من القطع الأثرية المهمة، حيث قدّم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بإفتتاح متحف سوهاج القومى، وإصدار توجيهاته باستكمال المتحف بعد سنوات من توقف العمل به.

وأعلن محافظ سوهاج، فى بيان له اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ مواعيد زيارة المتحف من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا فى الفترة الصباحية، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءًا.

أضاف المحافظ أن المتحف يمثل دفعة قوية للسياحة بمحافظة سوهاج، حيث أنه ظل حلمًا خلال أكثر من ثلاثين عامًا، لافتا أن افتتاح متحف سوهاج القومى يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج، وسيساهم المتحف بقوة فى وضع سوهاج على الخريطة السياحية المحلية والعالمية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة.

جدير بالذكر أن المتحف يقع فى موقع متميز على الضفة الشرقية لنهر النيل، فى الجهة المقابلة لمبنى المحافظة، ويحدّهُ من الشمال مبنى نقابة المهندسين، ومن الجنوب فندق سياحى، ويبعد عن مقر الجامعة بنحو 200 متر، يضم أكثر من 945 قطعة أثرية من مختلف العصور، ومقام على مساحة 6500 متر مربع تقريبا، بتكلفة 72 مليون جنيه، وتم تصميمه بشكل عصرى بحيث يمتزج فيه عبق الحضارة الفرعونية، مع حداثة الدولة، إضافة إلى بناء مرسى سياحى للسفن يخدم البواخر السياحية أثناء رسوها فى المنطقة، لتسهيل حركة نقل السائحين للمتحف.

ومن أبرز ما يضمه المتحف من آثار تمثال الإله «سخمت»، إله الحرب عند الفراعنة بطول مترين، وتمثال «نخت مين»، حاكم مدينة أخميم فى الدولة القديمة، مصنوع من الحجر الجرانيت بارتفاع متر، إلى جانب «بدروم»، يضم قاعات لعرض القطع الأثرية ومكاتب إدارية ومكتبة ودوراً أرضياً يشمل 7 قاعات عرض وقاعة لكبار الزوار ومرسى للبواخر على النيل.