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الأحد، 12 أغسطس 2018 03:58 م
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محافظ بورسعيد يكرم عدد من الشباب المتميزين فى المجالات المختلفة

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:39 م
محافظ بورسعيد يكرم عدد من الشباب المتميزين فى المجالات المختلفة محافظ بورسعيد يكرم شباب المحافظة المتميزين
بورسعيد - السيد فلاح
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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدد من الشباب المتميزين بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمى فى مجالات الرياضة والبحث العلمى والتعليمى، والذى أقيم بمجمع إعلام بورسعيد، بحضور الدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة

وأعلن محافظ بورسعيد عن فخروه واعتزازه بشباب المحافظة المتفوقين، والذين اثبتوا جداراتهم فى كافة مجالات ومواقع العمل التى يشاركون فيها

وأعرب الغضبان، عن سعادته بتواجدة بين شباب المحافظة، متمنيًا لهم النجاح والتفوق فى جميع جوانب الحياة، موكداً لهم بأن المحافظة لاتدخر أى جهد فى دعم شبابها فى كافة القطاعات.

 

محافظ بورسعيد يكرم الشباب (1)
محافظ بورسعيد يكرم الشباب 

 

محافظ بورسعيد يكرم الشباب (2)
محافظ بورسعيد يكرم الشباب 

 

محافظ بورسعيد يكرم الشباب (3)
محافظ بورسعيد يكرم الشباب

 


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