محافظ بورسعيد يعرض على الشباب ما تم إنجازه خلال عامين ونصف

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن جميع المشروعات التي تقيمها المحافظة تستهدف في المقام الأول فئة الشباب ايمانا بقدراتهم علي الابداع والانتاج بعد أن قدموا مردود طيب في جميع المشروعات المشاركين فيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر المؤسع الذي عقد بمجمع إعلام بورسعيد مع عدد من الشباب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب حيث عرض المحافظ علي الشباب المشاركين في المؤتمر ما تم انجازة علي مدار عامين ونصف، في عدة مجالات ومشروعات والقضايا التي تهم الشباب.

وأكد محافظ بورسعيد، في كلماته ، أنه منذ تولية مهام منصبة وضع الشباب هدف امامة وبذل جهودا مضينة لجعلهم شركاء في تنمية المحافظة والمستفيد الأول من الطفرة التنموية ,وأنه فتح باب مكتبة للالتقاء بالشباب للاستماع الي ارائهم ومقترحاتهم في التطوير، ويتضح ذلك جليا من خلال عدة أمور أولها المبادرات التي أطلقها لاشراك الشباب في الحكم المحلي وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا كمبادرة الشباب شركاء التنمية التي تهدف إلي تمكين الشباب العاملين بالجهاز الاداري للدولة من المناصب القيادية ،من خلال بناء صف ثاني يتم تأهيله وتدريبه ليكون قيادي. هذا بالاضافة إلي مبادرة معايشة الشباب للعمل في الأحياء علي مدار أسبوعين ، والتي قام خلالها الشباب من أبناء المحافظة باختيار ١٠ منهم بكل حي للعمل مع موظفيه خاصة العمل الميداني للتعرف علي مشكلات كل حي ووضعوا مقترحات لرؤيتهم لحل هذه المشكلات والارتقاء بمستوي الاحياء وكيفية تطويرها ، وبالفعل تم اخذ توصيات الشباب اثناء معايشتهم للاحياء وتطبيقها علي ارض الواقع وهي تدل علي النضج الواعي لشبابنا التي لاغني عنهم في جميع المشروعات التي تجري.

كما أسند المحافظ مهمة تطوير الشاطئ للشباب وقدموا نموذجا رائعا للتطوير اشاد بة جميع الوافدين الي المحافظة وابنائها بعد نجاحهم في تحويل شاطي بورسعيد الي واحد من اجمل شواطي الجمهورية علي الاطلاق وعودة الاسر البورسعيدية الي الشاطي مرة اخري.

كما أشاد المحافظ بشباب مشروع الـ٥٨ مصنع بالمنطقة الصناعية فى جنوب بورسعيد والذي خصص للشباب وعددهم 128 شاب وفتاة تم اختيارهم من بين 1412 متقدم عقب خضوعهم لعدة اختبارات ،وهو احد المشروعات التي قامت بها المحافظ لتمكين الشباب واتاحة الفرصة لهم لتولي ادارة كيان صناعي والانتاج وكانوا عند حسن الظن بعد انا نجحوا خلال وقت وجيز في ان تغزو منتجاتهم الاسواق المحلية والعالمية مشيرا إلى أن نجاح تلك التجربة شجع المحافظة كثيرا في تكرارها وهو مايحدث الان في انشاء 66 مصنع واضاف المحافظ بان الشباب اصبح شريك رئيس في كافة المشروعات والموضوعات التي يتم طرحها بالمحافظة.

واوضح محافظ بورسعيد خلال كلمتة علي ان 63 % من اجمالي عدد العاملين في جميع المناطق الصناعية وغرب بورسعيد من ابناء المحافظة وان المحافظة تسعي الي توفير المزيد من فرص العمل لابنائها في جميع المشروعات وكان اخرها الاعلان عن وظائف تابعة لشركة اوراسكوم والمقاولون العرب تقدم لها اكثر من 12 الف من ابناء المحافظة.

وأضاف أن بورسعيد تشهد طفرة في العديد من المجالات التنموية موضحا بانة خلال عامين ونصف يجري العمل في انشاء وحدات سكنية باجمالي 40560 وحدة مابين اسكان اجتماعي وتعاوني وبديل عشوائيات وبديل ازالات ، وأنه للمرة الاولي التي تجري تم تسكين 442 اسرة بعد ان تم تنفيذ قرار ازالة 58 عمارة بشارع الامين والصادر لها قرارات منذ عام 2001 ،بالاضافة الي مشروع تطوير القابوطي والتي تغيرت الحياة تماما بالمنطقة بعد تطويرها ، ومنطقة عزبة ابو عوف التي كانت اكبر بؤرة عشوائية تم ازالتها وسيتم تحويلها الي منطقة حضارية.