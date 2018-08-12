محافظ الوادى الجديد يفتتح مبنى مركز بلاط بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المبنى الجديد للوحدة المحلية لمركز بلاط بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومقام على مساحة 1400 متر مربع، وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما تم الانتهاء من تركيب خلايا الطاقة الشمسية بها، وجار البدء فى التشغيل ووجه المحافظ بسرعة فرش قاعة المركز بواسطة إحدى الشركات المتخصصة وتأثيث جميع المكاتب الإدراية بشكل نمطى.

كما افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مركز التطوير التكنولوجى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط وذلك بهدف تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن من خلال شباك واحد، ووجه المحافظ بتوفير زى موحد للعاملين بمراكز التطوير لسهولة التعرف عليهم ومنع دخول غير العاملين، وكذلك ربط جميع المراكز التكنولوجية بكل مركز بمكتب رئيس المركز وتوصيلها بمكتب المحافظ.

وفى سياق آخر قرر المحافظ تخفيض أسعار المنطقة الحرفية ببلاط قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تخفيض سعر الأراضى بالمنطقة الحرفية ببلاط وذلك من 40 جنيها للتمر خلاف المرافق لتصبح 30 جنيها شاملة المرافق وذلك بهدف التيسير على الشباب وتوفير فرص عمل كريمة لهم.