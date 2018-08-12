مادورو يوافق على مساعدة "إف بى آى" فى تحقيقات محاوله اغتياله بشروط

كراكاس(أ ش أ)

قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إنه سيسمح لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آي) الأمريكى بالمجىء إلى فنزويلا للمساعدة فى التحقيقات بشأن محاولة اغتياله ولكن بشروط.

وقال مادورو - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية اليوم الأحد، إنه سيوافق على مجئ عملاء (الإف بى آى) إلى بلاده، حال أكد المسئولون الأمريكيون أن (إف بى آى) سيحقق فى الصلات الموجودة فى ولاية فلوريدا الأمريكية بخطة الاغتيال.

ويرى مادورو أن خلايا إرهابية موجودة بولاية فلوريدا الأمريكية، التى يقطنها قطاع كبير من المهاجرين الفنزويليين، يقودها رجل يدعى عثمان دلغادو تابوسكى الذى يزعم مادورو أنه العقل المدبر لخطة الاغتيال.

ويأتى هذا التصريح بعد أن قال وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا، فى بيان يوم الأربعاء الماضى، إن جميس ستورى القائم بالأعمال الأمريكى فى كراكاس قد أعرب عن قلقه إزاء عملية الاغتيال التى وقعت فى الرابع من أغسطس الجارى، معربا عن استعداد حكومة بلاده للتعاون فى هذا الشأن.

يذكر أن طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات حلقا نحو مادورو أثناء حضوره عرضا عسكريا فى العاصمة كراكاس، وقد اعتقلت القوات الفنزويلية ستة أشخاص على خلفية محاولة الاغتيال، لمواجهتهم اتهامات تتعلق بالخيانة والشروع فى القتل والإرهاب.