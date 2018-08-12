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للشهادات الفنية.. تعرف على قواعد تحويلات تقليل الاغتراب × 13 معلومة

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:10 م
للشهادات الفنية.. تعرف على قواعد تحويلات تقليل الاغتراب × 13 معلومة التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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نظرا لأهمية تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق بالشهادات المختلفة، يرصد "اليوم السابع"، قواعد هذه التحويل لطلاب الشهادات الفنية، الذين ينطلق تنسيق رغباتهم صباح غد الإثنين ويستمر حتى يوم الأحد 19 أغسطس الجارى.
 
أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية، وتتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، والمتضمنة مايلي:-
 
1-    التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
 
2-    التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدني للكلية المراد التحويل إليها.
 
3-    الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.
 
4-    التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط
 
5-    لا توجد تحويلات ورقية.
 
6-    التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
 
7-    استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات)
 
8-    تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.
 
9-    وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة وبأسبقية المجموع.
 
10-    فى جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.
 
11-   فى حالة وجود أى استفسار للدخول على شبكة الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرةأوالمحافظات.
 
12-  لابد من الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.
 
13-  ستعلن مواعيد أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية(صناعي نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية) في وقت لاحق.
 

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الشهادات الفنية

قواعد تقليل الاغتراب

تنسيق 2018




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