قطاع الأمن العام يضبط 62 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهما

كتب:محمود عبد الراضي_دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 62 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهما.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 62 قطعة سلاح نارى ، 83 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 3 خزينة متنوعة بحوزة 58 متهما .

كما تم ضبط 8 بنادق آلية، بندقية رصاص، 11 بندقية خرطوش، 3 طبنجات،39 فرد محلى الصنع ،83 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ،3 خزينة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.