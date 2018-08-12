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فيديو.. وزير الرى يكشف تحديات مصر المائية: مواردنا بها نسبة 97 % من خارج البلاد

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:04 ص
فيديو.. وزير الرى يكشف تحديات مصر المائية: مواردنا بها نسبة 97 % من خارج البلاد وزير الرى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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استعرض الدكتور محمد عبد  العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مهام ومسؤوليات الوزارة، خلال افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الرى، إن مصر تواجه تحديات مائية جسيمة، منها زيادة الطلب، بالرغم من أن 97 % من مواردنا المائية تنبع من خارج الحدود، فضلا عن الزيادة السكانية، والتى بلغت 10 ملايين نسمة خلال 4 سنوات فقط، مشيرا إلى أن احتياجات هذا العدد، يصل إلى مليار متر مكعب.

وأوضح وزير الرى، أنه من ضمن التحديات أيضا، التغيرات المناخية وتأثيرتها المتوقعة، والتى تتطلب بنية تحتية مختلفة، والحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وتدبير الاستثمارات، والسيطرة على التعديات، وتحديث التشريعات.


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التغيرات المناخية

السيسي

قناطر اسيوط الجديدة




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