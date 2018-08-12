فيديو معلوماتى.. نصائح مهمة تقى من أمراض القلب ومشكلات الشرايين

"رياضى قديم ومابشربش سيجارة" ليست بكل تأكيد طريقة كافية لوقايتك من أمراض القلب ومشكلات الشرايين وسريان الدم، فصحة جسمك، وصحتك الجنسية، وصحتك الغذائية، كل هذه الأضلاع ضرورية لتكامل صحة القلب والصحة العامة.
الدكتور رامى الروينى استشارى القلب والقسطرة يوضح خلال الفيديو التالى أبرز النصائح للعيش بطريقة صحية، تقى قلبك من الأمراض الغدارة، فأمراض القلب كلها فجائية كالقصور والجلطات وغيرها، فالتوقف عن شرب السجائر وممارسة الرياضة ليست ضمانة كاملة للحماية من هذه الأمراض، ومن أبرز النصائح:
ـ التركيز على الاسترخاء والهدوء النفسى فى وقت من أوقات اليومـ التركيز على الحركة المستمرة والبعد عن القيادة الدائمة للسيارة
ـ البعد عن الحزن والكآبة والانهيار النفسى والاضطرابات النفسيةـ تناول الطعام بكميات معقولة، ونوعيات جيدة وصحية
ـ الطعام الخالى من الزيوت المهدرجة والسكريات هو الأفضل لصحتكـ التركيز على الفحص بين الحين والآخر على قلبك وصحته
ـ ممارسة التمارين الرياضية بشكل روتينى يومى
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