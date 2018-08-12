فيديو معلوماتى.. نصائح مهمة تقى من أمراض القلب ومشكلات الشرايين

كتبت ــ مروة محمود إلياس

"رياضى قديم ومابشربش سيجارة" ليست بكل تأكيد طريقة كافية لوقايتك من أمراض القلب ومشكلات الشرايين وسريان الدم، فصحة جسمك، وصحتك الجنسية، وصحتك الغذائية، كل هذه الأضلاع ضرورية لتكامل صحة القلب والصحة العامة.

الدكتور رامى الروينى استشارى القلب والقسطرة يوضح خلال الفيديو التالى أبرز النصائح للعيش بطريقة صحية، تقى قلبك من الأمراض الغدارة، فأمراض القلب كلها فجائية كالقصور والجلطات وغيرها، فالتوقف عن شرب السجائر وممارسة الرياضة ليست ضمانة كاملة للحماية من هذه الأمراض، ومن أبرز النصائح: