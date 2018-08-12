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فيديو معلوماتى.. نصائح مهمة تقى من أمراض القلب ومشكلات الشرايين

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. نصائح مهمة تقى من أمراض القلب ومشكلات الشرايين أمراض القلب
كتبت ــ مروة محمود إلياس
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"رياضى قديم ومابشربش سيجارة" ليست بكل تأكيد طريقة كافية لوقايتك من أمراض القلب ومشكلات الشرايين وسريان الدم، فصحة جسمك، وصحتك الجنسية، وصحتك الغذائية، كل هذه الأضلاع ضرورية لتكامل صحة القلب والصحة العامة.
 
 
الدكتور رامى الروينى استشارى القلب والقسطرة يوضح خلال الفيديو التالى أبرز النصائح للعيش بطريقة صحية، تقى قلبك من الأمراض الغدارة، فأمراض القلب كلها فجائية كالقصور والجلطات وغيرها، فالتوقف عن شرب السجائر وممارسة الرياضة ليست ضمانة كاملة للحماية من هذه الأمراض، ومن أبرز النصائح:

 

ـ التركيز على الاسترخاء والهدوء النفسى فى وقت من أوقات اليوم 

ـ التركيز على الحركة المستمرة والبعد عن القيادة الدائمة للسيارة

ـ البعد عن الحزن والكآبة والانهيار النفسى والاضطرابات النفسية 

ـ تناول الطعام بكميات معقولة، ونوعيات جيدة وصحية 

ـ الطعام الخالى من الزيوت المهدرجة والسكريات هو الأفضل لصحتك 

ـ التركيز على الفحص بين الحين والآخر على قلبك وصحته 

ـ ممارسة التمارين الرياضية بشكل روتينى يومى

 

 


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