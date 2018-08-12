فيديو.. فى يومهم العالمى.. الشباب يعولون 2.8 مليون أسرة

كتبت- هبة حسام

يحتفل العالم فى يوم 12 أغسطس من كل عام، باليوم العالمى للشباب، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً دولياً للشباب.

منذ عام 2016 والشباب على رأس أولويات قيادات الدولة فى مصر، حيث أقرت الدولة منذ هذا العام عقد مؤتمر وطنى للشباب، على أن يكون هذا المؤتمر منصة فعالة للحوار المباشر بين الشباب والدولة.

تحرص الدولة المصرية على عقد المؤتمر الوطنى للشباب بدورية ثابتة، منذ عام 2016، كان آخرها الدورة السادسة، والتى عقدت خلال شهر يوليو الماضى بجامعة القاهرة بمشاركة 3 آلاف شخص.

وبمناسبة اليوم العالمى للشباب والذى يحتفل به اليوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018على مستوى كل دول العالم، وفى إطار اهتمام الدولة المصرية -بشكل خاص- بالشباب، ننشر 10 معلومات عن الشباب المصرى، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء..