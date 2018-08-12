فيديو.. الحماية المدنية تنقذ عاملاً تعلق بالطابق التاسع فى عمارة بالبساتين

كتب إسلام جمال

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ عامل لدى تعلقه بالطابق التاسع بإحدى العمارات بالبساتين.

وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بأنه أثناء قيام عاملين بإجراء أعمال تشطيبات ودهانات بأحد العقارات بالبساتين وحال تعلقهما بكابل للقيام بتلك الأعمال بالطابق التاسع من البناية أنقطع الكابل مما أدى إلى تعلق أحدهما بالطابق التاسع.

تم على الفور الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة .. والتى تمكنت من إنقاذ العامل بإستخدام السلم الهيدروليكى.