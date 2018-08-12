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فحص 278 ألف و595 نخلة لمكافحة سوسة النخيل بقنا

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:30 م
فحص 278 ألف و595 نخلة لمكافحة سوسة النخيل بقنا محافظ قنا
قنا – هند المغربى
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ،أنه استكمالًا لحملة مكافحة سوسة النخيل بالمحافظة قامت الإدارة العامة ،لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بفحص 278 ألف و595 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء ،بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة في إطار الخطة التي تتبناها المديرية ،للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

وأوضح الهجان ،أن الإدارة قامت بمعالجة 79 نخلة ،تم الكشف عن إصابتها وقامت باقتلاع عدد 11 نخلة أخري مصابة ، وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا أفاد الهجان أن الإدارة فحصت 415 نخلة من أصل 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها ،مشيرا إلي أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها .

 وأضاف الهجان ،أن الإدارة قامت بفحص 2114 نخلة من إجمالي 108 الآف ،و 611 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 15 نخلة تم معالجة  10 منهم واقتلاع الخمسة الآخري .

وفيما يخص الدور التوعوي للإدارة أوضح الهجان ،أن الإدارة عقدت عدد 6 ندوات تثقيفية للفلاحين وصغار المزارعين عن أعراض الإصابة بسوسة النخيل ورصد درجة خطورتها، كما أنها تناولت طرق مواجهة  الآفة وطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب وتوعيتهم بالأساليب الفنية المتبعة كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار .

 

 


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