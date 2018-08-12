علاج 196 مصاب بفيروس سى بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن علاج 196 شخص مصابين بفيروس سى بالمجان، والذين تم اكتشافهم فى حملات الكشف عن الفيروس والتى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة .

وقالت الدكتورة السيدة على مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان لها، أنه تم فحص حوالى 20 ألف شخص على مستوى مراكز المحافظة الخمس، منذ بدء أعمال المسح الشامل للفيروس فى مارس الماضى فى 5 مراكز طبية للكشف عن فيروس سى، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر خالية من فيروس سى .