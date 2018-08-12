عامل يختطف حدادا وقهوجى ويعتدى عليهما بسبب علاقتهما بابنته

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة اختطاف حداد وعامل بمقهى بالإكراه، على يد مبيض محارة وعامل، واحتجازهما والاعتداء عليهما وإجبارهما توقيع إيصالات أمانة بسبب علاقة الحداد بابنة العامل، وهو ما دفعه لاختطافهما، فتم ضبط العامل وشريكه مبيض المحارة، واعترفا بجريمتهما، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من كلا من "و م ا" 25 سنة، حداد، مصاب بجرح أعلى الحاجب الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و"ج ع ا" 26 سنة، عامل بمقهى، مصاب بتورم بالخد الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، وأفادا بتضررهما من كلا من "ا ع ا" 26 سنة، مبيض محارة، و"م ع ح" 45 سنة، عامل.

وأفاد الحداد وعامل المقهى، أن مبيض المحارة والعامل قاما باقتيادهما كرها عنهما لمحل إقامة الرابع والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وإكراههما علي توقيع 3 دفاتر إيصالات أمانة، و 2 عقد بيع للشقة ملك المجنى عليه الأول تحت تهديد السلاح الأبيض، بسبب وجود علاقة عاطفية بين ابنة الأخير "ف م ع" 17 سنة، ربة منزل، وسابقة تركها منزل أهليتها والإقامة صحبة المجنى عليهما لرفضها الزواج من شخص أخر ثم عادت مرة أخرى إلى محل إقامتها.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، وأسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة " 2 سنجة "، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط 3 دفاتر إيصالات أمانة، وعدد 2 عقد بيع للشقة ملك المجنى عليه، الأول ممهورين بتوقيع وبصمات المجنى عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.