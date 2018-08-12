طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

أما حالة البحر الأحمر تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 5ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 32

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 26 37

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

العريش 25 32

رفح 24 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

رأس سدر 25 35

نخل 21 37

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 20 34

الطور 25 39

شرم الشيخ 31 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 41

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 26 39

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 44

أبوسمبل 29 43

الوادى الجديد 26 43

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 36

حلايب 30 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فيى كالتالي

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 43

المدينة 33 43

الرياض 28 43

المنامة 34 39

أبوظبى 32 40

الدوحة 33 40

الكويت 33 46

دمشق 18 36

بيروت 26 31

عمان 18 33

القدس 20 31

غزة 22 30

بغداد 27 43

مسقط 30 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 26 38

طرابلس 24 31

تونس 22 33

الجزائر 22 29

الرباط 20 30

نواكشوط 24 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 12 28

اسطنبول 20 28

اسلام اباد 26 35

نيودلهى 26 33

جاكرتا 24 34

بكين 24 30

كوالالمبور 22 34

طوكيو 26 32

أثينا 23 30

روما 20 32

باريس 14 25

مدريد 22 36

برلين 13 22

لندن 16 21

مونتريال 16 27

موسكو 15 27

نيويورك 20 29

واشنطن 20 30