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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:17 م
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طفلان بين المصابين العشرة فى حادث إطلاق النار بمدينة مانشستر

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:06 م
طفلان بين المصابين العشرة فى حادث إطلاق النار بمدينة مانشستر الشرطة البريطانية ـ أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها بدأت تحقيقا فى حادث محاولة قتل متعدد فى منطقة موس سايد بمدينة مانشستر والذى أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم طفلان.

وكشفت السلطات عن حالة المصابين جراء حادث إطلاق النار الذى حدث صباح اليوم الأحد، حيث وصفت إصابة رجل بجروح خطيرة فى ساقه، وتسعة أشخاص، بينهم طفلان، بجروح طفيفة.

وصفت حالة الرجل المصاب فى ساقه بالخطيرة ولكنها مستقرة، بينما وصفت إصابات التسعة الآخرين بأنها طفيفة وغير مهددة للحياة.

وأغلقت قوات الشرطة فى وقت سابق اليوم المنطقة، حيث تم نشر عناصر الشرطة المسلحة انتظارات لبدء التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

 


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