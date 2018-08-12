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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:33 م
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ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالفيوم

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:20 م
ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالفيوم اللواء خالد شلبى
الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 5 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، فى حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، وأخطرت النيابات المختصة، للتحقيق.

 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطار من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بضبط كل من "حمادة.ح.ع" (28 سنة-حاصل على دبلوم زراعة)، ومقيم بقرية الريان، بالحامولى بمركز يوسف الصديق، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 16، وتحرر محضر رقم 1544 لسنة 2018م إدارى مركز يوسف الصديق، و"أحمد.م" (27 سنة-عامل)، ومقيم بمنطقة الخريانة بقسم ثان الفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1353 لسنة 2018م جنح أ.د.ط قسم أول الفيوم.

 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من ضبط "ع.ح" (40 سنة-فلاح)، ومقيم بغيضان بقرية المشرك بحرى بمركز الشواشنة، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 1698 لسنة 2018م إدارى مركز الشواشنة، و"عيد.ع" (47 سنة-عامل)، ومقيم ببندر طامية، والسابق اتهامه فى قضية سرقة حيوانات، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقتين من نفس العيار، وتحرر محضر بالواقعة، 4157 لسنة 2018 إدارى مركز طامية، و"بدوي.ا" (41 سنة-عامل)، ومقيم علواية سعاده، بمنطقة الصوفى بدائرة قسم ثان الفيوم، والسابق اتهامه فى 12 قضية سلاح، وسرقة، ومخدرات، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 3132 لسنة 2018م إدارى قسم شرطة ثان الفيوم.

 

 

 


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