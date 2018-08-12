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ضبط 11158قضية سرقة تيار كهربائي وتنفيذ 735 حكم حبس جزئى خلال 24 ساعة

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:58 م
ضبط 11158قضية سرقة تيار كهربائي وتنفيذ 735 حكم حبس جزئى خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائى- أرشيفية
كتب:محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن ، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى تسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 11158قضية وتنفيذ 735 حكم حبس جزئى

ونفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن ، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة  فى مجال ضبط قضايا  سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد عن ضبط 11158 قضية متنوعة .

وشملت القضايا ضبط 11091قضية سرقة تيار كهربائى، 62 قضية مخالفة شروط التعاقد، و فى مجال تحصيل غرامات  سرقات تيار تم ضبط 9675حالةمتنوعة منها 9673 سرقة تيار كهربائى ، 2 مخالفة شروط التعاقد، و فى مجال تنفيذ الاحكام سرقات التيار الكهربائى  تم تنفيذ 735 حكم حبس جزئى.


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سرقه تيار كهربائي

ححملات امنيه

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