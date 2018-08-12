ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش وسلاح نارى بحلوان

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع عاطل، بتهمة الاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى، حيث تم القبض عليه وبحوزته ما يقرب من نصف كيلو من مخدر الحشيش وسلاح نارى محلى الصنع.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ر.ع" 25 سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وأمكن بإعداد الأكمنة اللازمة القبض عليه وعثر بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش وزنت ما يقرب من 600 جرام وسلاح ناري محلى الصنع.

وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن النفس، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.