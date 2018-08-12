ضبط ثلاثة عاطلين يفرضون إتاوات بمواقف شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين، يقومون بفرض الإتاوات والسيطرة على السائقين أمام المواقف بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، أصدر تعليمات للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط المواقف وضبط الخارجين عن القانون وفارضي الإتاوات والسيطرة على السائقين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد. ح" 20سنة،عاطل، ومقيم شبرا الخيمة أول، لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف الوحدة العربية / المظلات - دائرة قسم أول شبرا الخيمة بدون وجه حق وبحوزته مبلغ مالى وقدرة 185 جنيه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15822 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2018م.

كما ضبط "محمد. م" 54 سنة،عاطل، ومقيم شبرا الخيمة أول لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف مسطرد / المؤسسة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق وبحوزته مبلغ مالى وقدرة 90 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15824 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2018م .

وضبط "فهمي. ت" 48 سنة عاطل، ومقيم شبرا الخيمة أول .. لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف مسطرد / المظلات - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق وبحوزته مبلغ مالى وقدرة 150 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15823 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2018م، وتم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.