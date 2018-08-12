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صور.. وزير القوى العاملة من الشرقية يعلن تجاوب أصحاب المصانع لإقرار العلاوة

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:15 م
صور.. وزير القوى العاملة من الشرقية يعلن تجاوب أصحاب المصانع لإقرار العلاوة جانب من توقيع البروتوكول
الشرقية-إيمان مهنى
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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أصحاب المصانع والشركات استجابوا لإقرار العلاوة الاستثنائية للعمال، قائلا " أننى لمست تجاوب غير مسبوق من أصحاب المصانع والشركات فور عرض بروتوكول العلاوة الاستثنائية".

وأضاف الوزير، خلال توقيع بروتوكول إقرار علاوة استثنائية 10% للعاملين بمجموعة من الشركات والمصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، أن العلاوة ستحسن المناخ بين العامل وصاحب العمل، مما سينعكس على المجتمع بزيادة إنتاجية مضعفة.

وشهد الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال و أيمن رضا أمين جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، و أشرف الدوكار أمين اتحاد العمال، وخالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة، والجهاز التنفيذى للمحافظة والجهات المختصة .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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