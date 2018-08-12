صور.. هدم مبنى الخلية الإرهابية فى مدينة السلط الأردنية لتجنب مخاطر انهياره

أ ش أ - تصوير رويترز

شرعت قوات الأمن الأردنية فى هدم المبنى الذى ضُبطت فيه الخلية الإرهابية فى مدينة السلط بمحافظة البلقاء (10 كيلومترات غرب عمّان) لتجنب مخاطر الانهيار المفاجئ له.

وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات قد أعلنت أن المبنى الذى ضُبطت فيه الخلية الإرهابية فى السلط آيل للسقوط، وأنه سيتم هدمه لتجنب مخاطر الانهيار المفاجئ.

وتنفذ قوات الأمن الأردنية منذ أمس عملية مداهمة فى موقع خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط يشتبه بتورّطها فى حادثة الفحيص الإرهابية التى وقعت أمس الأول، وأسفرت عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التى لاتزال مستمرة حتى الآن، القبض على 5 من أعضاء الخلية الإرهابية، وانتشال 3 جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة، وضبط أسلحة أتوماتيكية بحوزة الإرهابيين.. فيما أسفرت العملية عن استشهاد 4 من رجال الأمن الأردنيين.



القوات الأردنية



قوات الأمن الأردنى قرب مبنى مدمر بمدينة السلط