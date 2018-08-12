video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:02 ص
صور.. مظاهرات فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد احتجاجات فى بوخارست
بوخارست (أ ف ب)
إضافة تعليق

واصل عشرات آلاف الرومانيين التظاهرفى شوارع بوخارست، السبت للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية المتهمة بالفساد، وللاحتجاج على "التجاوزات" التى ارتكبتها قوات الأمن الجمعة حين استخدمت القوة لتفريق تظاهرة مماثلة.

وتحت أنظار عناصر الأمن الذين انتشروا بأعداد أقلّ بكثير مما كانوا عليه الجمعة، هتف المتظاهرون الذين قدّرت وسائل الاعلام المحلية، أعدادهم بحوالى 30 ألفا "فلتسقط الحكومة" و"نعم للعدالة ولا للفساد".

ولليوم الثانى على التوالى شارك فى التظاهرة آلاف المغتربين الذين عادوا الى بلدهم خصيصا للمشاركة فى التحرك الاحتجاجى الضخم الذى جرى فى العاصمة الجمعة وأطلق عليه اسم "تجمّع الشتات".

ومن هؤلاء المغتربين أوجين (62 عاماً) ومادالينا (22 عاماً) اللذين أعربا عن خيبة أملهما من الطريقة التى تعاملت بها قوات الأمن مع تظاهرة الجمعة حين استخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.

وقال أوجين الذى يعمل فى قطاع البناء فى كندا إن "الأمور لا تتقدم فى رومانيا"، منددا بـ"الفساد المستشري" فى بلده الأم، من جهتها أبدت مادالينا التى تعمل فى مصنع للمنسوجات فى بريطانيا أسفها لـ"عدم مبالاة" السلطات بالشباب.

وفى السنوات الـ15 الأخيرة هاجر حوالى أربعة ملايين رومانى (20% من الشعب) بحثا عن حياة أفضل. وفى 2017 أرسل هؤلاء المغتربون الى عائلاتهم 4,3 مليارات يورو أى حوالى 2,5% من إجمالى الناتج المحلى لرومانيا التى تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبى (متوسط الراتب الشهرى 520 يورو) .

احتجاجات بوخارست
احتجاجات بوخارست

 

احتجاجات فى بوخارست
احتجاجات فى بوخارست

 

احتجاجات فى رومانيا
احتجاجات فى رومانيا

 

الآلاف يتظاهرون فى رومانيا
الآلاف يتظاهرون فى رومانيا

 

الشرطة الرومانية تحيط بالمتظاهرين
الشرطة الرومانية تحيط بالمتظاهرين

 

الشرطة تطلق مدافع المياه
الشرطة تطلق مدافع المياه

 

تظاهرة جديدة فى بوخارست
تظاهرة جديدة فى بوخارست

 

تظاهرة فى بوخارست
تظاهرة فى بوخارست

 

جانب من احتجاجات رومانيا
جانب من احتجاجات رومانيا

 

جانب من الاحتجاجات فى رومانيا
جانب من الاحتجاجات فى رومانيا

 

شباب رومانيا يحتجون ضد الفساد
شباب رومانيا يحتجون ضد الفساد

 

فعاليات منددة بالفساد فى رومانيا
فعاليات منددة بالفساد فى رومانيا

 

مظاهرات حاشدة فى رومانيا
مظاهرات حاشدة فى رومانيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

450 جريحا فى تظاهرة ضد الحكومة فى رومانيا

صور.. مظاهرات فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

تظاهرة فى بوخارست

رومانيا

أخبار رومانيا

استقالة الحكومة

حكومة متهمة بالفساد




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة