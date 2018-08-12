صور.. مظاهرات فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد

بوخارست (أ ف ب)

واصل عشرات آلاف الرومانيين التظاهرفى شوارع بوخارست، السبت للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية المتهمة بالفساد، وللاحتجاج على "التجاوزات" التى ارتكبتها قوات الأمن الجمعة حين استخدمت القوة لتفريق تظاهرة مماثلة.

وتحت أنظار عناصر الأمن الذين انتشروا بأعداد أقلّ بكثير مما كانوا عليه الجمعة، هتف المتظاهرون الذين قدّرت وسائل الاعلام المحلية، أعدادهم بحوالى 30 ألفا "فلتسقط الحكومة" و"نعم للعدالة ولا للفساد".

ولليوم الثانى على التوالى شارك فى التظاهرة آلاف المغتربين الذين عادوا الى بلدهم خصيصا للمشاركة فى التحرك الاحتجاجى الضخم الذى جرى فى العاصمة الجمعة وأطلق عليه اسم "تجمّع الشتات".

ومن هؤلاء المغتربين أوجين (62 عاماً) ومادالينا (22 عاماً) اللذين أعربا عن خيبة أملهما من الطريقة التى تعاملت بها قوات الأمن مع تظاهرة الجمعة حين استخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.

وقال أوجين الذى يعمل فى قطاع البناء فى كندا إن "الأمور لا تتقدم فى رومانيا"، منددا بـ"الفساد المستشري" فى بلده الأم، من جهتها أبدت مادالينا التى تعمل فى مصنع للمنسوجات فى بريطانيا أسفها لـ"عدم مبالاة" السلطات بالشباب.

وفى السنوات الـ15 الأخيرة هاجر حوالى أربعة ملايين رومانى (20% من الشعب) بحثا عن حياة أفضل. وفى 2017 أرسل هؤلاء المغتربون الى عائلاتهم 4,3 مليارات يورو أى حوالى 2,5% من إجمالى الناتج المحلى لرومانيا التى تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبى (متوسط الراتب الشهرى 520 يورو) .



احتجاجات بوخارست



احتجاجات فى بوخارست



احتجاجات فى رومانيا



الآلاف يتظاهرون فى رومانيا



الشرطة الرومانية تحيط بالمتظاهرين



الشرطة تطلق مدافع المياه



تظاهرة جديدة فى بوخارست



تظاهرة فى بوخارست



جانب من احتجاجات رومانيا



جانب من الاحتجاجات فى رومانيا



شباب رومانيا يحتجون ضد الفساد



فعاليات منددة بالفساد فى رومانيا