صور.. مسيرات شبابية ضخمة فى المحافظات احتفالاً باليوم العالمى للشباب ..محافظ الدقهلية: مسابقات شبابيه لأنظف المدن والأحياء .. ومحافظ بورسعيد: الشباب عماد كل أمة وأساسها .. ورجال الدين الاسلامى والمسيحى يشاركون

شهدت محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، مسيرات حاشدة احتفالاً باليوم العالمى للشباب، ردد فيها الشباب عدد من الأغانى الوطنية ورفعوا الأعلام المصرية، و أكد المحافظون المشاركون فى المسيرات أن على اهتمام كافة أجهزة الدولة كاملة وعلى رأسها الرئيس السيسى بالشباب ودعمهم وتمكينهم باعتبارهم قادة مستقبل مصر وغدها المشرق.

وانطلقت أمام مبنى محافظة بورسعيد مسيرة شبابية احتفالا باليوم العالمى الشباب التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وضمت المسيرة عددا من الشباب والفتيات ولفيف من قيادات الشباب والرياضة، بينما ردد الشباب من خلال المسيرة الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر مضيا نحو التنمية.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الاحتفال باليوم العالمى للشباب يؤكد أن الشباب عماد كل أمة وأساسها لأنهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم والتطور ونبض الحياة فى عروق الوطن وكوادر المستقبل نحو التنمية الشاملة وسواعد الأمة.

محافظة كفرالشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ مسيرة من ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ،شارك فيها 300 شاب وفتاة ، حتى مبنى مديرية الشباب والرياضة، يتقدمهم ذوى الإحتياجات الخاصة من فتيات وشباب، وأبطال العالم ،ولاعبى منتخب الطائرة لذوى الإحتياجات الخاصة بنين وبنات ، كما شارك فى المسيرة رجال الدين الإسلامى والمسيحى ،ورجال الأمن وعدد من مسئولى الشباب والرياضة والتربية والتعلبيم وعدد من المسئولين بالمحافظة، وسيارات الإسعاف ، وعدد من السيارات المصفحه ، محاطة بتشديدات أمنية ،رفع خلالها المشاركون الإعلام، احتفالا باليوم العالمى للشباب.

وتنظم مديرية الشباب والرياضة احتفالية كبرى بقاعة الشباب والرياضة ، بحضور اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري،والمهندس راضى أمين، السكرتير االعام للمحافظة، والمهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، محمد عبد المقصود، وكيل الشباب والرياضة ،وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية، وسيتضمن الإحتفال عدداً من الفقرات بمشاركة الفتيات والشباب، وبعض الفرق الفنية .

محافظة القليوبية

شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، شباب المحافظة بالاحتفال باليوم العالمى للشباب، والمقام تحت رعاية الدكتور ، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبمشاركة الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، والدكتور محمود الصبروط وكيل المديرية لشئون الرياضة، حيث تم عمل مسيرة شبابية من ديوان عام المحافظة حتى مسجد الفتح، كما تم تفقد المراكب النيلية على كورنيش النيل ببنها.

وشارك فى المسيرة الفرق الفنية فى مجالات الفلكلور الشعبى والمقطوعات الموسيقية والغناء، كما يتم تنظيم مسيرة للتعبير عن انطلاق فاعليات الاحتفال، تنطلق من ديوان عام المحافظة حتى استاد بنها الرياضى لاستكمال باقى الاحتفالات.

محافظة الدقهلية

أعطى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، إشارة البدء لفاعليات اليوم العالمى للشباب الذى نظمته مديريه الشباب والرياضة بالمحافظة، ويستمر تنفيذه على مدار اليوم بميدان النصب التذكارى للشهداء وميدان مكتبة مصر العامة بمدينه المنصورة، بمشاركة 150 شباب وطليع من شباب الدقهلية من خلال إدارات الشباب والرياضة ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأوضح الشعراوي، أن الاحتفال باليوم العالمى للشباب بالمحافظة يأتى فى اطار الجهود، التى تبذلها الأجهزة التنفيذية وفى مقدمتها مديرية الشباب والرياضة التى يقع على عاتقها فى المقام الأول تقديم كافه أوجه الدعم والعناية للشباب، خاصه ذوى المواهب والمتفوقين فى الأنشطة الفنية والثقافية، فضلاً عن الأنشطة الرياضية التى تقيمها من أجل الشباب، مشيداً بالبرنامج الذى أعده قطاع الشباب والرياضة.

وأشار المحافظ، أن البرنامج فى بداية الاحتفال،تضمن تقديم العديد من فقرات العزف الموسيقى والغناء الفردى والجماعى فى الموسيقى الوترية والتعبيرية وتقديم مقطوعات غنائية وطنيه فى حب مصر وتقديم تابلوهات فنيه تعبر عن تراث المحافظة والتراث المصري.

وتابع محافظ الدقهلية، قيام مجموعات الشباب والطلائع المشارك بالمهرجان بالرسم على الاسفلت وتجسد من خلال رسوماتها فكرة الانتماء والاعتزاز بالتراث وتأكيد مفهوم العمل الجماعي.

وأضاف الشعراوي، انه فى اطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تم التكليف بتنظيم مسابقات شبابيه لأنظف المدن والأحياء بالساحات الرياضية بالمشاركة مع الاتحادات الرياضية والجامعة، والتكليف بضرورة الاستفادة من طاقات الشباب فى التوعية ببرامج تنظيم الاسرة ومحو الأمية والتصدى للممارسات السلبية ضد الاطفال، فى اطار برامج دعم المشاركة المجتمعية للشباب فى القضايا الاجتماعية بالمجتمع.

وأكد المحافظ، انه فى اطار احتفال المحافظة باليوم العالمى للشباب بالمحافظة يتم تنظيم ماراثون للمشى بمشاركه الشباب والطلائع ينطلق من امام مكتبه مصر العامة بالمنصورة فى ختام اعمال اليوم للاحتفال.

و حضر اشارة البدء رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق، قيادات قطاعات الشباب والرياضة، جمع من المواطنين ابناء مدينه المنصورة.

محافظة الإسماعيلية

حرص اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية على المشاركة فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب، حيث تقدم المحافظ الصفوف الاولى للمسيرة الشبابية وماراثون المشى الذى تم تنظيمه بكورنيش الإسماعيلية الجديد على بحيرة الصيادين ولمسافة 600 مترا منتهيا بالوصول الى قاعة كريستالة بطريق " عمارة السياحى" البلاجات.

جاء ذلك فى اطار الاحتفالات باليوم العالمى للشباب، وبمشاركة ما يزيد عن 300 شاب وفتاة من أبناء الاسماعيلية ،من مختلف الفئات العمرية وبالتعاون والتنسيق فيما بين مديرية الشباب والرياضة وادارة السياحة بمحافظة الاسماعيلية.

ورافق المحافظ كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والنائب اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمقدم محمد عبد الله نائب المستشار العسكرى وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمديريات التموين والتضامن الاجتماعى والاسكان والقوى العاملة والطب البيطرى.

كما تضمنت فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب عقد حوار مفتوح للمحافظ مع شباب المحافظة، وعرض عددا من النماذج الناجحة والإيجابية المضيئة للشباب فى مختلف المجالات،من أبناء الاسماعيلية كنماذج ناحجة يحتذى بها وقدوى للشباب وهم وفاء قطب أول مأذونة شرعية بمنطقة القناة ونورا فرج العلوانى رئيس لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة ومحمد صابر الحصرى وضحى رفعت عبد المجيد ورانيا جمال على والتى قدمت رسائل إيجابية تؤكد على أن هناك خطوات ثابتة وواضحة للنجاح،أولها الثقة بالنفس والايمان.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الاسماعيلية بهذه المناسبة أكد على اهتمام كافة أجهزة الدولة كاملة وعلى رأسها الرئيس السيسى بالشباب ودعمهم وتمكينهم باعتبارهم قادة مستقبل مصر وغدها المشرق.

وأختتمت فعاليات الاحتفالات بتوجه المحافظ ومرافقيه من القيادات لمشاركة جموع الطلائع والكشافة لمراكز الشباب فى قيامهم ومشاركتهم تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ميدان "30يونيه" بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وشارك المحافظ فى غرس الأشجار وأشاد بمشاركة الشباب فى تجميل ورفع كفاءة الميدان مما يعكس مدى الولاء والانتماء لديهم .

محافظة الغربية

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامه للطلائع" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب، تنفيذ مبادرة أجمل ميدان تحت شعار "النشء يقود الاستدامة" ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب 12أغسطس، بمشاركة 100عضو من أعضاء مراكز الشباب وأعضاء الكشافه والمرشدات وجماعة البيئة.

وتنفذ فعاليات الإحتفالية تحت إشراف الأستاذه عزه الدرى وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب، بحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، على الراعى وكيل المديرية لشئون الشباب، الدكتور محمد سعفان مدير عام إدارة الطلائع، أخصائى الإدارة العامه للطلائع، محمد بدران، أميرة مجدى مدربى برنامج التنمية المستدامة.

بدأ الطلائع المشاركين بالأحتفاليه بإختيار النصب التذكارى لشهداء المحافظة، تخليدا لذكراهم لأنهم ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وبمناسبة الأحتفاليه تم تزيين الميدان وزراعة الأشجار المثمره ودهانات للأرصفة والممرات المحيطة بالميدان.

بعد ذلك توجه الطلائع إلى قاعة مؤتمرات مديرية الشباب، بعد الإنتهاء من تنفيذ مبادرة أجمل ميدان، بدء فعاليات ندوة تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة" وتنفيذ ورش عمل عن العصف الذهنى، والتى من خلالها تم عرض أفكار وتطلعات الطلائع لتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030.

وخلال الندوة وعرض لتطلعات الطلائع للتنمية المستدامة لمصر 2030،عبر الطلائع بأن استراتيجية التنمية المستدامة طموح ورغبة وإرادة شعب، طرح المشاركين رؤيتهم لقطاعات التعليم الفنى، التعليم العام والصحة.

وأبرز الطلائع على أهمية الابتكار والمعرفة لنجاح المشروعات القومية التى تتضمنها الاستراتيجية، بما يزيد عن 200مشروع وبرنامج، وأمنيتهم أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات أقتصاد تنافسى ومتنوع.

وطالب الطلائع، بالتوسع فى برامج التوعية الدينية لمحاربة الفكر المتشدد للنهوض بالوطن فى جميع المجالات، وضع قوانين لمحاربة الدروس الخصوصية، متابعة المعلمين بصفه مستمره من خلال خبراء متخصصين، توسيع قاعدة مجموعات التقوية بالمدارس، وضع قوانين تمنع تدخين المعلمين بالمدارس.

كما طالب الطلائع بالنهوض بالتعليم الفنى كأحد ركائز التنمية المستدامة لمصر 2030، والتوسع فى إنشاء مصانع مصرية متنوعة يعمل بها خريجى التعليم الفنى.

محافظة بنى سويف

أناب المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، لحضور المسيرة الشبابية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات احتفال محافظة بنى سويف، باليوم العالمى للشباب الذى تنفذه وترعاه وزارة الشباب والرياضة .

حيث تم عمل مسيرة شبابية شارك فيها ما يقرب من 300 شاب وفتاة ،والتى بدأت من أمام نادى الكشافة البحرية على كورنيش النيل حتى الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى ، حيث حمل الشباب الأعلام ووسط ترديد الأغانى الوطنية.

ومن جانبه صرح أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ، أنه عقب الانتهاء من المسيرة سيتم تنظيم حوار مفتوح مع شباب المحافظة بإحدى القاعات بجوار الاستاد الرياضى ، يتضمن عرض انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،التى تمت خلال الفترة الماضية ،وإلقاء الضوء على النماذج الشبابية الناجحة ، فضلا عن بعض الفقرات الفنية من فنون شعبية وأغانى وطنية ورسم على الأسفلت بالأستاد الرياضى ، على أن تختتم الفعاليات "مساء اليوم" بحفل فنى بمركز الابداع بحديقة سعيد النجار من تقديم شعبة الكورال والموسيقى النحاسية لإدارة الطلائع ومركز الفنون لإدارة الشباب.

محافظة البحيرة

نظمت اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة احتفالا مميزا باستاد دمنهور الرياضى بمناسبة اليوم العالمى للشباب .

شارك فى الاحتفال المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة ، والدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة ، والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف ، وعدد كبير من أعضاء مراكز الشباب بالإضافة إلى القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وتضمنت فاعليات الاحتفال عقد صالون ثقافى لمناقشة أهم القضايا التى تهم الشباب ، كما اشتمل الاحتفال على عرض الفقرات الغنائية والإستعراضية بالإضافة الى العروض الرياضية.

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة فى تصريحات صحفية ، أن الشباب هم قاطرة المستقبل والعامل الرئيسى لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة.

ولفتت إلى أهمية تطوير مهارات الشباب وإعدادهم بدنياً و فكرياً بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

محافظة الفيوم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، حفلاً موسعاً للاحتفال باليوم العالمى للشباب بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من مختلف أنحاء المحافظة.

شهد فعاليات الاحتفال المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد ، نائباً عن الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور بدر رجب ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى حسنى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

و أعرب سكرتير عام المحافظة المساعد، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم الاحتفال كما شكر الشباب المشاركين من مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد، أن الشباب هم أمل المستقبل وقلب الأمة النابض، وهم أداة التغيير والبناء والتنمية، موضحاً أن الدولة تولى الشباب اهتماماً كبيراً وتحرص على دعمهم وتمكينهم فى مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية لما يمتلكونه من قدرات تؤهلهم للمشاركة فى العمل والبناء ودفع مسيرة التنمية إلى الأمام.

وأكد السكرتير المساعد ، أنه يجب على الشباب أن يبنوا أنفسهم ويستمروا فى العمل والكفاح وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل رفعة الوطن وتحقيق تقدمه.