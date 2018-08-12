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الأحد، 12 أغسطس 2018 07:07 م
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صور.. محافظ البحيرة تشهد الاحتفال باليوم العالمى للشباب

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:42 م
صور.. محافظ البحيرة تشهد الاحتفال باليوم العالمى للشباب جانب من احتفالات اليوم العالمى للشباب
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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نظمت اليوم الأحد، مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة احتفالا باستاد دمنهور الرياضى بمناسبة اليوم العالمى للشباب.
 
شارك فى الاحتفال المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من أعضاء مراكز الشباب، بالإضافة إلى القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
 
وتضمنت فاعليات الاحتفال عقد صالون ثقافى لمناقشة أهم القضايا التى تهم الشباب.
 
كما اشتمل الاحتفال على عرض الفقرات الغنائية والاستعراضية، بالإضافة إلى العروض الرياضية.
 
ومن جانبها، أكدت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة فى تصريحات صحفية، أن الشباب هم قاطرة المستقبل والعامل الرئيسى لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة، لافتة إلى أهمية تطوير مهارات الشباب وإعدادهم بدنياً و فكرياً، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.
 
2 جانب من عروض الاحتفال بيوم الشباب
جانب من عروض الاحتفال بيوم الشباب

3 جانب من احتفالات اليوم العالمى للشباب
جانب من احتفالات اليوم العالمى للشباب

4 محافظ البحيرة تشهد ندوة الشباب
محافظ البحيرة تشهد ندوة الشباب

6 محافظ البحيرة فى فاعليات اليوم العالمى للشباب
محافظ البحيرة فى فاعليات اليوم العالمى للشباب

7 فقرات فنية فى احتفال الشباب
فقرات فنية فى احتفال الشباب

9 احتفال الشباب بالبحيرة
احتفال الشباب بالبحيرة

9 احتفالات الشباب بالبحيرة
احتفالات الشباب بالبحيرة

 
ض الاحتفتل باليوم العالمى للشباب
جانب من الاحتفال باليوم العالمى للشباب

 


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