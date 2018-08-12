صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل اللجنة الدائمة لمقاطعة "جوان دونج" الصينية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، وفدا من اللجنة الدائمة لكونجرس مقاطعة جوان دونج الصينية، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات الذى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية، جاء ذلك بحضور جاو جو القائم بأعمال قنصل الصينى بالإسكندرية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، وأعرب عن اعتزازه باختيار الإسكندرية لتبادل الخبرات والتعاون معها خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية فى مجال السياحة والاستثمار وبها أكبر ميناء بمصر، ويقام بها 40٪؜ من الصناعات المصرية، ويوجد بها العديد من عوامل الجذب السياحى وفيها العديد من المتاحف والمزارات السياحية والأماكن الأثرية.

وأكد على عمق العلاقات بين الإسكندرية والمدن الصينية، مشيرا إلى أنه تربطنا علاقات تآخى بين الإسكندرية ومدينة شنغجاى الصينية، ونرحب بإقامة العديد من علاقات التآخى الأخرى وزيادة الاستثمار بين الجانبين، خاصة أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمصر مستقرة حاليا، لافتا إلى أن هناك العديد من المهرجانات الثقافية الصينية تقام بالإسكندرية.

من جانبه، أكد ممثل الوفد على عمق العلاقات التى تربط مصر بالصين، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أنه منذ 8 سنوات تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإسكندرية ومقاطعة جوان دونج الصينية وذلك لتعزيز وتدعيم الروابط بين الجانبين.