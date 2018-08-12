صور.. محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الجديد والصيانات بمعابد البر الغربي

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة بمرافقة كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والمهندس أحمد النوبى مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومسئولى مجلس مدينة القرنة والمرور والمرافق.

وبدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد أوضاع طريق تمثالى ممنون لمتابعة أعمال تعديل المسارات السياحية، وطريق السيدة زينب الممتد حتى مستشفى القرنة الذى يتم به أعمال ترميم وإصلاح البلدورات به، كما تفقد أعمال خط الطرد لمحطة الصرف الصحى بالطريق الزراعى الغربى.

وتوجه المحافظ خلال جولته إلى معبد حتشبسوت لمتابعة أعمال صيانة وتجديد دورات المياه به، مشددا على ضرورة رفع المخلفات الإنشائية فى محيط المعبد، وإعادة تصميم أكشاك الحراسة والأكمنة بالمسارات السياحية ومداخل المعبد والصدادات والعلامات الإرشادية، واستبدال حاويات القمامة القديمة بما يتناسب مع القيمة الحضارية للمعبد.

وفى القطاع التعليمى تفقد محافظ الأقصر سير الأعمال الإنشائية لمدرسة العصارة الإعدادية بقرية القبلى قامولا، والتى تعد من المناطق المحرومة وتتضمن 9 فصول تستهدف حل مشكلة الكثافة الطلابية، ومن المقرر إنهاء أعمالها لتدخل الخدمة فى العام الدراسى 2019/ 2020، كما تفقد أعمال تطوير وصيانة مدرسة القرنة الإعدادية بجوار مقر مجلس مدينة القرنة.

وجاءت توجيهات محافظ الأقصر بتنفيذ خطة دهانات موحدة للمنازل وتنفيذ كافة قرارات الإزالة للإشغالات ومخالفات المبانى وإعادة تشجير الحدائق والأشجار على طول المسارات السياحية بمدينة القرنة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات القائمة فى قطاعات البنية الأساسية من خلال تكثيف ورديات الأعمال.