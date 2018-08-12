صور.. " شباب الغربية" يحتفلون باليوم العالمى للشباب بمركز شباب محلة مرحوم

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الادارة العامه للشباب"بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للشباب تحت عنوان "مساحات آمنه للشباب" والذى يوافق 12 أغسطس من كل عام، بمركز شباب محلة مرحوم التابع لإدارة الشباب والرياضة بمدينة طنطا، بمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب لأندية التطوع والفتاه وفرق الجوالة.

حضر الاحتفالية، محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، نبيل السيد مندوب وزارة الشباب، على الراعى وكيل المديرية لشئون الشباب، محمد جودة مدير عام ادارة الشباب، محمد فتحى مدير عام ادارة طنطا أول، فوزى الجندى رئيس مجلس ادارة مركز شباب محلة مرحوم،أخصائى الادارة العامه للشباب والعلاقات العامه للإعلام .

وبدأت الإحتفاليه بالسلام الجمهورى، وآيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم شرح تفصيلى لبرامج الادارة طوال العام قدمه الدكتور محمد فايز.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هذا الحدث يأتى انطلاقا من إيمان القيادة السياسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعمه الكامل الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بفتح آفاق الحوار مع الشباب عن طريق دعم الشباب وتمكينه وتعزيز قدراته والاستجابة لتطلعاته، وعمل مشاركة مجتمعيه مع الشباب لحل قضاياهم وتنفيذ آليات الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 تحت عنوان " مساحات آمنه للشباب "

واشار "اسماعيل"بأن اختيار مساحات آمنه للشباب كعنوان لليوم العالمى هذا العام، دليل على قدرة ومكانة الشباب كقوة مجتمعية فعاله وشريحة ذات دور محورى يتطلب توسيع وتعزيز آليات الانفتاح عليهم والحوار معهم وهذا ما تسعى اليه وزارة الشباب اليوم الى تحقيقه عبر خطط وبرامج مدروسة تؤمن بالمشاركة والحوار والتخطيط الجيد لإدارة البرامج والمشروعات ومبادرات جديدة وبرامج مميزه تقدمها الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وبرامج متنوعة للارتقاء بالنشء.

وخلال الأحتفاليه قدم الشباب المشاركة عروض وفقرات متنوعه،وقدمت شروق الننى قصيدة شعرية تحت عنوان "حمزه"، وقدمت ايمان احمد محجوب قصيدة بعنوان "ثورة غيرت العالم".

كما تم عرض نماذج شبابية ناجحه بمناسبة الأحتفالية ومنها "نها إبراهيم عزام من مدينة طنطا من ذوى القدرات الخاصة وحاصلة على ليسانس اداب من خلال مشاركتها ببرنامج محو الأمية، ومحمود عماد الأعمى 27 سنة من مدينة المحلة الكبرى، والذى قدم دراسة جدوى الى الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب لإنشاء مصنع نسيج لإنتاج الوبريات، وحصل على منحه لا ترد من الوزارة قدرها 54 ألف جنية، وفى ختام الحفل تم تكريم الشباب المتميزين بدروع تقديرية لإسهام بالمشاركة فى القضايا المجتمعية وإبراز طاقاتهم .