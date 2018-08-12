صور.. سوهاج فى قلب الرئيس بـ 258 مشروعا تكلفت 10 مليارات و263 مليون

سوهاج محمود مقبول

حظيت محافظة سوهاج في عهد الرئيس السيسى باهتمام غير مسبوق الأمر الذى ساعد على ضخ استثمارات ضخمة في كافة المجالات المختلفة، وهذا ظهر في مجال البنية التحتية المختلفة.

اليوم يستكمل الرئيس عبدالفتاح اهتمامه الخاص بمحافظة سوهاج ويفتتح متحفها الإقليمى على مساحة 8500 تقريبا بتكلفه إجمالية 72 مليون جنيه تقريبا والذى يحوى أكثر من 1000 قطعة أثرية تحكى تاريخ سوهاج الفرعونى والقبطى والإسلامى.

ومن أهم تلك المشروعات العملاقة :

1 - افتتاح كوبرى جرجا على النيل، بطول 10 كم وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين بتكلفة 497،5 مليون جنيه يمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعى شرق النيل وطريق سوهاج-البحر الاحمر، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى غرب النيل.

2 – افتتاح كوبرى طهطا على السكة الحديد فقد تكلف 80 مليون جنيه، وطوله 1214 مترا، وعرضه 16 مترا بنظام الاتجاهين، وهو من المشروعات الهامة والحيوية حيث يربط بين ساحل طهطا وطريق أسيوط - سوهاج الزراعى غرب مدينة طهطا، وسوف يساهم المشروع فى تحقيق السيولة المرورية بمدينة طهطا، والحد من الحوادث التى تحدث بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية.

3 – افتتاح أزدواج طريق سوهاج قنا وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه وشارت في أعمال التنفيذ 5 شركات من شركات المقاولات ومشروع الإذدواج قلل من نسبة الحوادث التى كانت تشهدها الطريق وقلل المسافة بين محافظتى قنا وسوهاج، ومشروع الازدواج للطريق تم من خلال إنشاء اتجاه جديد مزدوج منعزل تماما عن الاتجاه الآخر، مع رفع كفاءة الطريق القديم، مشيرا إلى أن الطريق أصبح يضم حارتين فى كل اتجاه، وتم تنفيذه وفقا للمواصفات القياسية فى وقت قياسى، وأنه تم معالجة الإنحناءات التى كانت موجودة فى الطريق.

4 - افتتاح 95 عمارة سكنية بواقع 2280 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي ضمن 138 عمارة إسكان اجتماعي، بتكلفة 280 مليون جنيه، والوحدات تم تسليمها للأهالي شاملة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات، موضحا أنه يجري التعاقد مع شركة الغاز الطبيعي لتوصيل الغاز للوحدات السكنية، موضحا أن الوحدات تم الإعلان عنها واختيار المستفيدين بنظام القرعة.

5 – افتتاح محطة مياه أولاد سالم العملاقة بمركز دار السلام، والمتوقع افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخدم أهالى مدينة دار السلام، وقرى مجلس قروي، "أولاد سالم بحري - الخيام - أولاد خلف - النغاميش - الكشح - البلابيش بحري" والتكلفة الإجمالية للمحطة 255 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 700لتر/ثانية، لتخدم حوالي 398 ألف و615 نسمة، مشيرا إلى أنه تم ضخ المياه، بعد غسيل وتعقيم الشبكة لمدة 24 ساعة، وتم العمل فعليا للمحطة، وتم سحب العينات والتشغيل مباشرة والضخ على الشبكة التي يبلغ طولها 55 كم.

6 - ولم تتوقف المشروعات إلى هذا الحد بل هناك مشروعات كبرى وعملاقة تم وضع حجر الأساس الخاص بها سوف تحقق فرص عمل كبيرة للشباب وتحد من البطالة بالمحافظة ومنها مدينة الأثاث بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا بالتكلفة الإجمالية للمدينة 450 مليون جنيه، منها 190 مليون جنيه كمرحلة أولى ويضم مجمع الأثاث أكثر من 200 هنجر وورشة ومدرسة للتعليم الفنى ومجمع سكنى للصناع ويضم جميع الخدمات من مسجد ومركز صحى ووحدة إسعاف، بالإضافة إلى وحدة حماية مدنية وخطوط سيرفيس تربط المنطقة الصناعية بمدينة طهطا لسهولة تنقل الصناع والعاملين من وإلى مجمع الأثاث، وسيتم إقامة معرض دائم لعرض المنتجات.

وتم الانتهاء من ترفيق مدينة الأثاث بالمنطقة الصناعية غرب طهطا على مساحة 70 فدانا بتكلفة 195 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتنمية المناطق الصناعية وإقامة عدد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب.

كما تم الانتهاء من توصيل 90% من المرافق للمشروع، وتقسيم الموقع على 719 ورشة على 3 نماذج "أ. ب. ج" حسب مساحة الورشة حيث يمثل النموذج (أ) 237 م2، بها 164 ورشة، والنموذج (ب) 216 م2 بعدد 358 ورشة، ونموذج (ج) 106 م2 بعدد 358 ورشة.

7 - مجمع أسمنت المصريين تبلغ تكلفة المجمع ، والذى تتم أعمال تشييده على كامل مساحته 2 مليون متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية 3000 طن يوميا"، 5.5 مليار جنيه ويتكون مجمع الأسمنت من مصنع للأسمنت ومصنع للحوائط الأسمنتية ومصنع للخرسانة الجاهزة وخط إنتاج للطوب الأسمنتي وسيتم إقامة هذا المجمع بالمنطقة الصناعية غرب جهينة.

8 - محور طما العلوى على النيل والذى يربط الصحراوى الشرقى بمحافظة أسيوط بالزراعى الغربى بالصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج، والذى يمر على نهر النيل، حيث يساعد الكوبرى فى تبادل حركة التجارة بين المحافظات ويقلل من الحوادث على الطرق السريعة ويوفر الوقت بتقريب المسافة والمحور يتكون من كوبرى النيل + كوبرى السكة الحديد + 8 كوبرى + 16 نفق + 4 بربخ والمشروع يتم على 3 مراحل، الأولى من كوبرى النيل إلى كوبرى السكة الحديد، الثانية من شرق كوبرى المنيب إلى الطريق الزراعى الشرقى ومن غرب السكة الحديد إلى كم 1000+1 ، والمرحلة الثالثة من كيلو متر 1000+1 إلى الطريق الصحراوى الغربى و تكلفة للمراحل الثلاثة مليار 37 مليون ونسبة التنفيذ 85% المرحلة الثانية 18% المرحلة الثالثة صفر والمرحلة الأولى بطول 4.3 كيلو متر ، والمرحلة الثانية بطول 8.4 كيلو متر المرحلة الثالثة بطول 7.3 كيلو مترمدة المشروع للمرحلة الأولى 104 شهر ومدة المشروع للمرحلة الثانية 39 شهر تاريخ التسليم 10/2018 والمحور تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى و المحور يربط بين الصحراوى والزراعى الشرقى بأسيوط وبين الزراغى والصحراوى الغربى بسوهاج.

9 – تم تنفيذ 258 مشروعا، منها 51 مشروع صرف صحى بتكلفة مليار و480 مليون جنيه، و110 مشروعات فى قطاع الأبنية التعليمية والمدارس، بتكلفة 491 مليون جنيه، و10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، بتكلفة 66.67 مليون جنيه، و21 مشروعا بقطاع الرى بتكلفة 167.90 مليون جنيه، و12 مشروعا بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 25 مليون جنيه، ومشروعين بقطاع الكهرباء بتكلفة مليار و523 مليون جنيه، و5 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعى بتكلفة 2.6 مليون جنيه، و13 مشروعا بقطاع الصحة بتكلفة مليار و458 ميلون جنيه، ومشروع بقطاع البترول بتكلفة 220 مليون جنيه، بالإضافة إلى ترقيق المناطق الصناعية بتكلفة 157.7 مليون جنيه.

10 - 280 مليون دولار من قرض البنك، مقرر صرفها فى عمل تكتلات اقتصادية وصناعية، واستثمار، وصرف صحى وطرق والتى بدأت تظهر الثمار في تلك المشروعات بكافة قرى ومراكز المحافظة.















































