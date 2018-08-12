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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:33 م
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صور.. ختام احتفال محافظة شمال سيناء باليوم العالمى للشباب

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:07 م
صور.. ختام احتفال محافظة شمال سيناء باليوم العالمى للشباب احتفال محافظة شمال سيناء باليوم العالمى للشباب
شمال سيناء - محمد حسين
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اختتمت احتفال محافظة شمال سيناء باليوم العالمي العشرين للشباب، بمدينة العريش، مساء اليوم، الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة.

تضمن الاحتفال مسيرة شبابية بمدينة العريش، ومؤتمر جماهيري للشباب بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

وقال إيهاب حسن ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بشمال سيناء فى تصريح له أنه تم تنظيم مسيرة بمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب وشباب الجامعات من أمام الصالة المغطاة وحتى المدينة الشبابية الدولية بمدينة العريش، حيث رفع المشاركون فيها الأعلام ورددوا الأغاني الوطنية وعدد من الهتافات من بينها :" مصر ..مصر..تحيا مصر".

 

فيما قام الشباب بتجميل ميدان الصالة المغطاة والمنطقة المحيطة بها في منطقة أبو صقل بالعريش قبيل المسيرة.

 

 
 
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