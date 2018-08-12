video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. انطلاق مسابقة الشطرنج الدولية بنادى المهندسين فى الإسكندرية

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:32 ص
صور .. انطلاق مسابقة الشطرنج الدولية بنادى المهندسين فى الإسكندرية البطولة الدولية للشطرنج بنادى المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

انطلقت مسابقة الشطرنج الدولية والتى ينظمها نادى المهندسين بالإسكندرية، وتحت رعاية الإتحاد المصرى للشطرنج، داخل مقر النادى بـ"سابا باشا" والتى تستمر لمده 6 أيام .

وقال الدكتور مهندس عادل الصاوى، أمين النادى، أن مسابقة الشطرنج الدولية، والتى أقيمت داخل النادى، تستمر حتى 17 من أغسطس الجارى، تتكون من (7) جولات وستكون بنظام النقاط الكلاسيكى، موضحا ً أنه سيكون هناك جوائز قيمة وشهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.

وأشار الصاوى، إلى وجود العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة داخل النادى، منها أكاديمية كرة اليد، وأكاديمية الكاراتية، والتى تعمل على تأهيل اللاعبين من أبناء المهندسين لدخول البطولات المحلية والعالمية.

 

مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية (2)
مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية

 

مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية (3)
مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية

 

مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية (4)
مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزير الرياضة يعلن ندب خبراء لتطوير استاد الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

نقابة المهندسين

الاتحاد المصرى للشطرنج

مسابقة الشطرنج الدولية




لا تفوتك
السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة