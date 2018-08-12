صور .. انطلاق مسابقة الشطرنج الدولية بنادى المهندسين فى الإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

انطلقت مسابقة الشطرنج الدولية والتى ينظمها نادى المهندسين بالإسكندرية، وتحت رعاية الإتحاد المصرى للشطرنج، داخل مقر النادى بـ"سابا باشا" والتى تستمر لمده 6 أيام .

وقال الدكتور مهندس عادل الصاوى، أمين النادى، أن مسابقة الشطرنج الدولية، والتى أقيمت داخل النادى، تستمر حتى 17 من أغسطس الجارى، تتكون من (7) جولات وستكون بنظام النقاط الكلاسيكى، موضحا ً أنه سيكون هناك جوائز قيمة وشهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.

وأشار الصاوى، إلى وجود العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة داخل النادى، منها أكاديمية كرة اليد، وأكاديمية الكاراتية، والتى تعمل على تأهيل اللاعبين من أبناء المهندسين لدخول البطولات المحلية والعالمية.



مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية



مسابقة الشطرنج الدولية بالإسكندرية