صور.. الداخلية تعتمد إجراءات جديدة بالقطاعات الخدمية للتيسير على كبار السن

كتب - محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

اعتمدت وزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقام كل من قطاع الأحوال المدنية- الإداة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية "كبار السن، ذوى الاحتياجات الخاصة، المرضى،وغير القادرين" بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية .

وتؤكد الوزارة، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.















