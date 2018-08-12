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صور.. "البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمى للشباب بمسيرة شبابية

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:24 م
صور.. "البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمى للشباب بمسيرة شبابية جانب من الاحتفال باليوم العالمى للشباب بالبحر الحمر
البحر الاحمر- عماد عرفة
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نظمت محافظة البحر الأحمر، متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، مسيرة شبابية انطلقت من ميدان عبد المنعم رياض وذلك احتفالا باليوم العالمى للشباب.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبإشراف أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

 

 وبدأت الإحتفال بمسيرة شبابية بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من أعضاء برلماني الشباب والطلائع على مستوى المحافظة وكذلك الهيئات الشبابية والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني حيث انطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض وحتى المسرح بممشى النصر السياحى تصاحبها الأغاني الوطنية .

 

والجدير بالذكر أن الاحتفالية تتضمن إقامة فقرات فنية على المسرح بالممشى السياحى بشارع النصر مع عرض  نماذج ناجحة من شباب البحر الأحمر فى مختلف المجالات وعرض فيلم وثائقي عن إنجازات المحافظة التي تمت خلال السنوات الماضية ويختتم الاحتفال بحوار مفتوح بين المحافظ والشباب.

 

 

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