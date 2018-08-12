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صور.. الاستعدادات الأخيرة لمشروع تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية بالداخلة

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:20 ص
صور.. الاستعدادات الأخيرة لمشروع تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية بالداخلة جانب من التجهيز للافتتاح
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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انتهت الإدارة المركزية للمياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع الجهات المختصة، من كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تشغيل الآبار الزراعية بالداخلة بنظام الطاقة الشمسية بإجمالى 25 بئرا وذلك بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد حيث يتم إطلاق إشارة البدء لتشغيل المشروع من منطقة بئر 12/2 بقرية الراشدة.

وقال المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بلغت 37 مليون و500 ألف جنيه بواقع مليون و500 ألف جنيه لكل بئر والتى تضمنت تشغيل الآبار الزراعية بنظام الطاقة الشمسية بالكامل بديلا للكهرباء والديزل وذلك تنفيذا لخطة وزارة الرى بتعميم فكرة تشغيل الآبار الزراعية بنظم الطاقة المتجددة والتى أثبتت نجاحها بفاعلية فى المحافظة.

وأكد على أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية بواقع 33 بئر زراعى بإجمالى تكلفة تصل إلى 69 مليون جنيه سيتم تشغيله أيضا بالطاقة الشمسية.

وأضاف الشحات أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح المشروع وإطلاق إشارة البدء بموقع المشروع وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تم مراجعة كافة التجهيزات ومراحل التشغيل قبيل الافتتاح الرسمى يوم الأحد.

أثناء التجهيز للافتتاح
أثناء التجهيز للافتتاح

 

تجهيز الموقع قبل الافتتاح
تجهيز الموقع قبل الافتتاح

 

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

 

فريق العمل بالمشروع
فريق العمل بالمشروع

 

وكيل الرى والقيادات
وكيل الرى والقيادات

 

تكلفة المشروع 37مليون جنيه
تكلفة المشروع 37مليون جنيه

 

تشغيل 25 بئر بالطاقة الشمسية بالداخلة
تشغيل 25 بئر بالطاقة الشمسية بالداخلة

 

نجاح تنفيذ المشروع باقتدار
نجاح تنفيذ المشروع باقتدار

 

اثناء متابعة العمل
اثناء متابعة العمل

 

بروفات قبل الافتتاح
بروفات قبل الافتتاح

 

الافتتاح
الافتتاح

 

أحد الآبار ضمن المشروع
أحد الآبار ضمن المشروع

 


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