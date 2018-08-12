صور.. الآلاف يتسابقون فى شوارع سيدنى خلال سباق "سيتى تو سيرف" الخيرى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شارك الآلاف فى سباق "سيتى تو سيرف" الخيرى السنوى، الذى يقام فى سيدنى، وقد انطلق الآلاف المتسابقين فى سباق الطريق السنوي.

وقالت وسائل إعلام أسترالية، إن أكثر من 80 ألف شخص شاركوا العام الماضى فى سباق «سيتى تو سيرف» الخيرى السنوى الذى يقام فى سيدنى بينهم بطل العام الماضى هارى سومرز.

وذكر الموقع الرسمى للسباق الذى بدأ فى عام 1971 أن "سيتى تو سيرف" الذى يعود ريعه للمئات من الجمعيات الخيرية جمع هذا العام أكثر من أربعة ملايين دولار أسترالى (3.16 مليون دولار) .



أعداد غفيرة تشارك فى السباقات



الآلاف يشاركون فى السباق



انطلاق السباق



سباق سيتى تو سيرف الخيرى