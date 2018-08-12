صور.. اضبط مخالفة.. مياه المجارى تغرق مدرسة عمرو بن العاص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تعرضت مدرسة عمرو بن العاص بإدارة بلببيس التعليمية بالشرقية، للغرق بسبب مياه الصرف الصحى ، التى احاطتها من كل الجوانب.

وأكد أيمن سالم، أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن المدرسة الكائنة بحى السوق فى بلبيس غرقت فى بركة مياه، مما قد تؤثر على سلامة المبانى، كما أدى لانتشار الروائح الكريهة و القاذورات فى المنطقة، مشيرا إلى إهمال المسئولين بشركة الصرف الصحى، وعدم التطهير المستمر للشبكات يؤدى الى انسدادها وغرق الشوارع و المبانى الحكومية و الأهلية بهذا الشكل.



مياه المجارى تغرق مدرسة عمرو بن العاص



مياه المجارى تغرق مدرسة عمرو بن العاص



مياه المجارى تغرق مدرسة عمرو بن العاص