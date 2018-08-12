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الأحد، 12 أغسطس 2018 06:28 ص
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صور.. أكثر من 100 حريق غابات ضخم فى أمريكا بعد اندلاع حرائق جديدة

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:03 ص
صور.. أكثر من 100 حريق غابات ضخم فى أمريكا بعد اندلاع حرائق جديدة حرائق الغابات فى أمريكا
(رويترز)
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قالت السلطات الأمريكية، إن 6 حرائق ضخمة جديدة اندلعت فى الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة بالفعل عبر البلاد إلى أكثر من 100 مع توقع اندلاع مزيد من الحرائق فى مطلع الأسبوع، بسبب صواعق البرق التى تضرب الأراضى الجافة.

وأعلن المركز الوطنى للتنسيق بين الوكالات، إن أكثر من 30 ألف فرد من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة ونحو 140 من استراليا ونيوزيلندا يكافحون هذه الحرائق التى أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.

وقال جيريمى جرامز كبير خبراء الأرصاد الجوية فى مركز التنبؤ بالعواصف فى الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فى أوكلاهوما فى مقابلة يوم السبت "نتوقع حدوث مزيد من الحرائق الجديدة اليوم".

وأضاف أن من المتوقع أن تشهد أماكن بمنطقة جبال روكى عواصف رعدية جافة تؤدى إلى صواعق برق دون أمطار تذكر فى حين أن شمال غرب الولايات المتحدة يواجه أوضاعا مناخية خطيرة فيما يتعلق بالحرائق تشمل الرياح القوية وانخفاض الرطوبة النسبية.

وقال المركز الوطنى للتنسيق بين الوكالات إن رجال الإطفاء واجهوا يوما آخر من درجات الحرارة المرتفعة جدا والرياح القوية يوم السبت، واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو وكانت كاليفورنيا أكثر الولايات تضررا.

أحد رجال الإطفاء يشارك فى إخماد الحرائق
أحد رجال الإطفاء يشارك فى إخماد الحرائق

 

اشتعال النيران
اشتعال النيران

 

النيران تدمر الأشجار
النيران تدمر الأشجار

 

النيران تدمر سيارتين
النيران تدمر سيارتين

 

النيران تلتهم الأخضر واليابس
النيران تلتهم الأخضر واليابس

 

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

طائرة اطفاء تسكب مسحوق اطفاء
طائرة اطفاء تسكب مسحوق اطفاء

 

طائرة اطفاء تشارك فى اخماد الحرائق
طائرة اطفاء تشارك فى اخماد الحرائق

 

طائرة اطفاء
طائرة اطفاء

 

محاولات اطفاء الحرائق
محاولات اطفاء الحرائق

 

محاولات السيطرة على الحرائق
محاولات السيطرة على الحرائق

 

 


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حرائق كاليفورنيا




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