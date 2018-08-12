شرطة النقل تقود حملات تفتيشية على مخازن الخردة لضبط المهمات المصلحية المسروقة

كتب:محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية وإنضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات الأمن المختلفة تستهدف مخازن الخردة والمسابك.

ونفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة، الجيزة وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبى حائزيها

وأسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط 9 قضايا 4 قضايا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، 5 قضايا بأسوان لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية و قطع تثبيت القضبان الحديدية ، مسامير حديدية ، ذراع تحويلة ، قضبان ، فرامل ، مسامير خشابى ، فلنكة ، بلنجات، زوايا حديدية، أسلاك نحاسية، بإجمالى 9 متهمين.