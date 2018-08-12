video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شرطة النقل تقود حملات تفتيشية على مخازن الخردة لضبط المهمات المصلحية المسروقة

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:57 م
شرطة النقل تقود حملات تفتيشية على مخازن الخردة لضبط المهمات المصلحية المسروقة حملة أمنية- أرشيفية
كتب:محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى
إضافة تعليق

شن قطاع الأمن العام  حملات أمنية وإنضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات الأمن المختلفة تستهدف مخازن الخردة والمسابك.

ونفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة، الجيزة  وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبى حائزيها

وأسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط 9 قضايا  4 قضايا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، 5 قضايا بأسوان  لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية و قطع تثبيت القضبان الحديدية ، مسامير حديدية ، ذراع تحويلة ، قضبان ، فرامل ، مسامير خشابى ، فلنكة ، بلنجات، زوايا حديدية، أسلاك نحاسية، بإجمالى  9 متهمين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سقوط هاربين من أحكام فى أكمنة شرطة النقل والمواصلات

حملة أمنية لشرطة النقل والمواصلات تحبط سرقة مهمات السكة الحديد

شرطة النقل والمواصلات تواصل الحملات الانضباطية على محطات المترو

شرطه النقل والمواصلات

مخازن الخده

مهمات السكه الحديد

حوادث




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة