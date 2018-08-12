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شاهد.. وزارة الرى: 6.5 مليار جنيه تكلفة قناطر أسيوط الجديدة

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:53 ص
شاهد.. وزارة الرى: 6.5 مليار جنيه تكلفة قناطر أسيوط الجديدة الإعلامى محمد الباز
عمرو دويدار
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قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الرى، إن تطوير قناطر أسيوط الجديدة شمل استحداث 2 هويس بدلًا من هويس واحد، وهذا يٌسهل حركة النقل الداخلى من خلال نهر النيل. وسيسهل رى أكثر من مليون فدان يما يوازى 20% من الرقعة الزراعية لمصر، لافتًا إلى أن تكلفة قناطر أسيوط الجديدة 6.5 مليار جنيه.

وأضاف "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز على قناة "المحور"، إن تطوير قناطر أسيوط الجديدة شمل استحداث 2 هويس بدلًا من هويس واحد، وهذا يٌسهل حركة النقل الداخلى من خلال نهر النيل.

 


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الاعلامى محمد الباز

قناطر أسيوط الجديدة

حسام الامام




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