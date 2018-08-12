شاهد ..كيف شيدت السواعد المصريه قناطر أسيوط

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي، أن احتفالية افتتاح قناطر أسيوط الجديده التي تتشرف بوجود السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هي يوم فخر واعتزاز لكل مصري حريص على رؤية بلاده، وهى تحقق المزيد والمزيد من الإنجازات، كما أنه ياتى تكليلا لجهود الشعب المصري فى جميع أنحاء البلاد، وإصراره على النهوض بمصر وحمايته والانتقال بها إلى مستقبل أفضل.

أضاف البيان أن افتتاح قناطر أسيوط الجديده يمثل نقلة نوعية في تاريخ المنشآت الكبرى على مجرى نهر النيل، والتى تمثل أهم أركان الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية والري حتي 2050 في مجال أعمال التأهيل للمنشآت الهيدروليكية الرئيسيه على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع، سواء بالإحلال أو التدعيم، وتشمل تلك المنشآت 153 منشأة.

أضاف البيان أن خطة التأهيل تعتمد على ضرورة اتخاذ قرارات التاهيل وفقا لمحددات ومعايير تبتعد بمتخذ القرار كل البعد عن تعدد الرؤى واختلاف وجهات النظر،علاوة علي انها تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وادارة الموارد المائية (4ت) وبالتحديد المحور الخاص بالترشيد وتقليل الفواقد المائية والتحكم الأمثل في امرار المياه للوفاء بالاستخدامات المائية المختلفة.

واوضح البيانً ان قناطر أسيوط القديمة دخلت العمل فى عام 1902 واستمرت فى خدمة البلاد لما يزيد عن مائة عام. ونظرا لحاجة البلاد إلى منشآت مائية يمكنها الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسكان ، كان التوجه نحو إنشاء قناطر أسيوط الجديدة لتكون ثالث أضخم مشروع يتم فيه تحويل نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.ً

كما اشار البيان إلى ان القناطر الجديده سوف تسهم فى تحسين حالة الملاحة النهرية علي المستوي الوطني وتطوير النقل النهرى من أسوان وحتي مينائي دمياط ورشيد ، بوجود عدد (2) هاويس ملاحى بها بعرض 17متر وطول 156متر ، حيث يسمحا بمرور عدد كبير من الوحدات النهرية فى وقت قصير،وهذا بدوره يسهم في زيادة حركة النقل والسياحة النيليه.

واوضح البيان ان الاهوسة الملاحيه الملحقة بالقناطر سوف تدخل ضمن خدمة وتدعيم مشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط الذي تقوده مصر مع باقي دول حوض النيل لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط ، وتحويل نهر النيل من ممر مائي إلى ممر تنموى يخلق فرص تنموية وبخاصة للدول الحبيسة فى حوض النيل.

وحول الفوائد المتوقعه من القناطر الجديده القناطر والتى تكلفت حوالى ستة ونصف مليار جنيه،أوضح البيان انها سوف تسهم في تحسين الرى لحوالى مليون وستمائة وخمسين ألف فدان فى خمسة محافظات هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج ، حيث تمثل تلك المساحة حوالى 20% من الرقعة الزراعية فى مصر، علاوة علي دورها الهام فى زيادة السعة التخزينية من المياه ، وبما يسهم فى الحفاظ على كل نقطه من المياه.

ومن ناحية اخري اكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان اعمال قناطر اسيوط تضمنت تدعيم قنطرة فم ترعة الابراهمية واعادة تاهليها وتغيير البوابات ببوابات حديثةتعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل

أيضا تم تشييد كوبرى اعلي القنطرة حمولته 70 طن يربط بين شرق النيل وغربه ، بعرض 20 متر ، ومقسم إلى أربع حارات مرورية،بما يسهم في استيعاب ازدياد الحركة المرورية علي جانبي النيل.

واضاف الوزير ان القناطر سوف تسهم فى توليد طاقة كهربائية نظيفة تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون حيث تنتج حوالى 32 ميجاوات من خلال أربعة توربينات يسهم كل منها فى توليد ثمانية ميجاوات ،وبما يعادل توفير نحو 15 مليون دولار سنوياً فى حالة إنتاج نفس الكمية من الطاقة باستخدام الوقود التقليدى.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هناك ما يربو من أربعة آلاف عامل شاركوا فى تلك المسيرة على مدى السنوات الستة الماضية للانتهاء من المشروع فى اسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أن الوزارة قد استنفرت كل طاقاتها مؤخرا استعدادا للافتتاح الرسمي للقناطر ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ تجارب التشغيل النهائية لبوابات القناطر والاطمئنان على سلامة الاهوسة الملاحية .